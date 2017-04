فين ديزل: قبلتي لتشارليز ثيرون كانت الأفضل في حياتي

Like

تشارليز ثيرون :

إنه جنون، كل هذا الحديث عن أن القبلة!

كشف النجم العالمي فين ديزل عن رأيه بالقبلة التي جمعته بالنجمة تشارليز ثيرون في فيلم The Fate of the Furious، حيث وصفها بأنّها كانت أفضل قبلة في حياته.



فين ديزل وتشارليز ثيرون



من جهتها، قالت تشارليز في إطلالة مع الممثلة الكوميدية ايلين ديجينيرس في برنامجها الشهير: "لا أستطيع أن أفهم. يمكنكم أن تشاهدوا، انظروا إلى يدي، أنا أجبر وجهه، وهو ما يدور عنه الفيلم. إنه ليس مندمجاً. إنه يحب شخصية ليتي (التي تلعب دورها الممثلة ميشيل رودريغز). أنا المرأة المجنونة التي أفعل أشياء بشعة له، وكما يجب أن تكون شخصيته، إنه متجمد يقف كأنه سمكة ميتة، أليس كذلك؟". وأضافت : "إنه جنون، كل هذا الحديث عن أن القبلة، لا تكذب، أحب رجلي أن يكونوا أكثر حركة".



ليعود النجم فين ديزل للرد على ثيرون من خلال مقابلة تلفزيونية، مؤخرًا، في برنامج ايلين وقف وقال رداً على تشارليز "ماذا؟ ماذا؟ هيا يا رفاق، هل أبدو لكم كسمكة ميتة؟" واستدرك: "أولا، لا تأتي إلى برنامج إلين صاحبة فيلم الرسوم المتحركة الرائع Finding Dory وتقارن نفسك بسمكة ميتة". وأضاف: "لا أعرف كيف هذا سيحل أي شيء لكن حسناً"، على حدّ قوله.