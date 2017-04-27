السجن 7 أعوام ونصف للمحامي محمد عابد من البعنة بعد ادانته بالوساطة بين حماس والأسرى

بيان المحكمة:

يوم 3.5.2012 وحتى 24.2.2014 التقى المتهم 18 مرة بأسرى أمنيين حمساويين وكتب تفاصيل لا علاقة لها بأي اجراءات قضائية وكان ينقل الرسائيل واهتم بنقل معلومات من الأسرى الى محام من نابلس ومنها الى حركة حماس

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس "بالسجن الفعلي لمدة 7 أعوام ونصف للمحامي محمد عابد من البعنة بعد ادانته بارتكاب مخالفات وتقديم خدمات لمنظمة محظورة، التخابر مع عميل خارجي، تبييض اموال، النصب والاحتيال. كما وتم فرض السجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ، غرامة 50 ألف شاقل أو السجن 5 أشهر، ومصادرة الاموال التي يملكها المتهم في الخزنة وحسابه البنكي"، وفقا للبيان.

ويسدتل من بيان المحكمة أن "المحامي المتهم كان يعمل وسيطا بين حركة حماس المحظورة وأسرى امنيين في السجون الاسرائيلية، كما وكان المتهم جزء فعالا من حلقة الوصل بين الاسرى وقيادي حماس برغبة منه وبرضاء كامل. هذا ومنذ يوم 3.5.2012 وحتى 24.2.2014 التقى المتهم 18 مرة بأسرى أمنيين حمساويين وكتب تفاصيل لا علاقة لها بأي اجراءات قضائية وكان ينقل الرسائيل واهتم بنقل معلومات من الأسرى الى محام من نابلس ومنها الى حركة حماس"، وفقا للبيان.