اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات السجن 7 أعوام ونصف للمحامي محمد عابد من البعنة بعد ادانته بالوساطة بين حماس والأسرى

أخبار

[X]
الشاغور السجن 7 أعوام ونصف للمحامي محمد عابد من البعنة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

السجن 7 أعوام ونصف للمحامي محمد عابد من البعنة بعد ادانته بالوساطة بين حماس والأسرى

بيان المحكمة:

يوم 3.5.2012 وحتى 24.2.2014 التقى المتهم 18 مرة بأسرى أمنيين حمساويين وكتب تفاصيل لا علاقة لها بأي اجراءات قضائية وكان ينقل الرسائيل واهتم بنقل معلومات من الأسرى الى محام من نابلس ومنها الى حركة حماس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 11:45:16 A A

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس "بالسجن الفعلي لمدة 7 أعوام ونصف للمحامي محمد عابد من البعنة بعد ادانته بارتكاب مخالفات وتقديم خدمات لمنظمة محظورة، التخابر مع عميل خارجي، تبييض اموال، النصب والاحتيال. كما وتم فرض السجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ، غرامة 50 ألف شاقل أو السجن 5 أشهر، ومصادرة الاموال التي يملكها المتهم في الخزنة وحسابه البنكي"، وفقا للبيان.

ويسدتل من بيان المحكمة أن "المحامي المتهم كان يعمل وسيطا بين حركة حماس المحظورة وأسرى امنيين في السجون الاسرائيلية، كما وكان المتهم جزء فعالا من حلقة الوصل بين الاسرى وقيادي حماس برغبة منه وبرضاء كامل. هذا ومنذ يوم 3.5.2012 وحتى 24.2.2014 التقى المتهم 18 مرة بأسرى أمنيين حمساويين وكتب تفاصيل لا علاقة لها بأي اجراءات قضائية وكان ينقل الرسائيل واهتم بنقل معلومات من الأسرى الى محام من نابلس ومنها الى حركة حماس"، وفقا للبيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [736 قراءة]
2 الحلقة 66 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [576 قراءة]
3 النقب يفجع بوفاة الطفلين عمر ومحمد أبو قويدر | [360 قراءة]
4 مصرع طفل جراء تعرضه للدهس في المقيبلة | [313 قراءة]
5 الحلقة السادسة من مسلسل في مترجمة | [294 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
3 لجنة الحريات والاسرى: سنناضل حتى تحقيق المطالب | [0 مشاركة]
4 أناقة كيت مدلتون تلفت الانظار في لندن | [0 مشاركة]
5 الموصل: أمين مقداد يتحدى داعش بموسيقى كمانه | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب