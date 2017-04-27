النقب: التقدم بلائحة إتهام ضد 4 شبان بتهمة الغش والإحتيال في إمتحانات السياقة النظرية

جاء في البيان:



ذا وكانت الشرطة قد باشرت بتحقيقاتها السرية في ملف هذة القضية قبل نحو نصف عام مع إستلامها بلاغًا من مكتب الترخيص حول شبهات ذات الصلة

وصل لموقع العرب، بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، ورد فيه: "مع إنتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف إعتقال 4 مشتبهين في العشرينات من أعمارهم، 2 منهم من سكان بئر السبع و2 من سكان حورة في النقب، وذلك بتهمة الغش والإحتيال بإمتحان تعليم السياقة النظري (التيئوريا)، من خلال إمتحانات أجريت في معهد الترخيص ببئر السبع، هذا ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس التقدم ضد 4 المشتبهين بلوائح إتهام، مع طلب تمديد فترة الإعتقال حتى الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضدهم" وفقًا للبيان.



مكتب داخل منزل أحد المشتبهين - تصوير: الشرطة



وأضاف: "هذا وكانت الشرطة قد باشرت بتحقيقاتها السرية في ملف هذة القضية قبل نحو نصف عام مع إستلامها بلاغًا من مكتب الترخيص حول شبهات ذات الصلة، حتى توصلت بداية الشهر الجاري الى إعتقال مشتبًا متلبسًا قام بالغش والإحتيال خلال ادائة إمتحان التيؤوريا، ومن ثم تم توصلت لإعتقال الاربعة مشتبهين المركزيين مع ضبط مكتب داخل منزل أحد المشتبهين من سكان بئر السبع مزود بأجهزة تكنولوجية حديثة مختلفة تضمنت كاميرات والات تصوير صغيرة جدًا وأجهزة حوسبة وغيرها ذات الصلة، ومنها إستخدموها المشتبهون خلال قيامهم بالغش والإحتيال والتي باعوها لكل قاصد فشل بتجاوز الإمتحان مقابل مبلغ من النقود تراوح ما بين 3-5 الاف شاقل لكل ممتحن، مزودين إياه قبل دخوله الإمتحان بالمعدات والأجهزة الخفية اللازمة تحت ملابسه ومشرفين عن بعد، محولين له الإجابات على الأسئلة وبالتالي مجتازًا الإمتحان غشًا وإحتيالًا" إلى هنا نص البيان.

ما تم ضبطه بحوزة المشتبهين - تصوير: الشرطة