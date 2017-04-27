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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يختار أوبلاك خليفة لدي خيا

رياضة وشباب

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مانشستر يونايتد يختار أوبلاك خليفة لدي خيا
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مانشستر يونايتد يختار أوبلاك خليفة لدي خيا

لأخبار تشير إلى قرب رحيل دي خيا إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-27 17:23:21 A A

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات حارس أتلتيكو مدريد السلوفيني يان أوبلاك في الميركاتو الصيفي المقبل.


يان أوبلاك

حيث ذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن إدارة فريق الشياطين الحمر تنوي الحصول على خدمات الحارس المميز مع أتلتيكو مدريد لخلافة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وتابعت الصحيفة المقربة من الأولد ترافورد أن الأخبار تشير إلى قرب رحيل دي خيا إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجدير بالذكر أن أوبلاك يعد من ضمن أفضل الحراس في العالم في الوقت الحالي حيث عاد بكل قوته مع فريق العاصمة الإسبانية بعد تعرضه لإصابة في بداية الموسم.


دي خيا

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