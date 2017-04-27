أم الفحم: ثانوية خديجة تحيي ذكرى معجزة الاسراء والمعراج

استمعت طالبات قسم من الصفوف الى محاضرات قيمة ألقتها على مسامعهن السيدة عطاف جبارين والاخت عبير

بأجواء روحانية سامقة، حلقت نفوس طالبات ثانوية خديجة أم الفحم للبنات خلال مشاركتهن بفعاليات احياء ذكرى الاسراء والمعراج التي قام بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلال هذا اليوم استمعت طالبات قسم من الصفوف الى محاضرات قيمة ألقتها على مسامعهن السيدة عطاف جبارين والاخت عبير.



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وبعد أن رحّب الاستاذ نائل فواز بالاخوات الضيفات باشرت الاخوات بالتحدث باسهاب عن المزايا الفريدة لرحلة نبينا المصطفى الى السماء من خلال رواية لتفاصيل المعجزة اسبابها ونتائجها مع التعريج على سمات نبي الرحمة مع بيان القيم التربوية والاخلاقية الكامنة بهذه المعجزة المبهرة.

وقد اختتم ذلك اليوم بنصائح وجهتها الاخوات المحاضرات من وحي السيرة النبوية العطرة. وقد لوحظ الفرح الممزوج بالإيمان على وجوه الطالبات خلال هذه الفعالية التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل طالبات المدرسة وهيئتها التدريسية جميعا.

وفي لقاء مع مدير المدرسة المربي محمد انيس محاميد ، بين أهمية هذه الفعالية المباركة قائلا: "لطالما كانت مدرسة خديجة سباقة بالعطاء دينيا وعلميا واخلاقيا، فهي منبع الخير ، بطالباتها وادارتها ومعلماتها ومعلميها . وها هي اليوم تختم احدى بواكير بذورها اليانعة، حيث غرست لدى الطالبات الاخلاق الحميدة والالتزام بالآداب الرفيعة النابعة من شرعنا الحنيف ، فأنبتت ثمارا غضة من الطالبات المتفوقات علما ودينا وخلقا يغبطن عليه. ابارك لهن هذا التميز واسأل الله لهن التوفيق في الدارين".