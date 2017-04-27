اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس أم الفحم: ثانوية خديجة تحيي ذكرى معجزة الاسراء والمعراج

جامعات / مدارس

[X]
وادي عارة أم الفحم: ثانوية خديجة تحيي ذكرى الاسراء والمعراج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أم الفحم: ثانوية خديجة تحيي ذكرى معجزة الاسراء والمعراج

استمعت طالبات قسم من الصفوف الى محاضرات قيمة ألقتها على مسامعهن السيدة عطاف جبارين والاخت عبير

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 09:38:47 A A

بأجواء روحانية سامقة، حلقت نفوس طالبات ثانوية خديجة أم الفحم للبنات خلال مشاركتهن بفعاليات احياء ذكرى الاسراء والمعراج التي قام بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلال هذا اليوم استمعت طالبات قسم من الصفوف الى محاضرات قيمة ألقتها على مسامعهن السيدة عطاف جبارين والاخت عبير.


خلال اليوم

وبعد أن رحّب الاستاذ نائل فواز بالاخوات الضيفات باشرت الاخوات بالتحدث باسهاب عن المزايا الفريدة لرحلة نبينا المصطفى الى السماء من خلال رواية لتفاصيل المعجزة اسبابها ونتائجها مع التعريج على سمات نبي الرحمة مع بيان القيم التربوية والاخلاقية الكامنة بهذه المعجزة المبهرة.
وقد اختتم ذلك اليوم بنصائح وجهتها الاخوات المحاضرات من وحي السيرة النبوية العطرة. وقد لوحظ الفرح الممزوج بالإيمان على وجوه الطالبات خلال هذه الفعالية التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل طالبات المدرسة وهيئتها التدريسية جميعا.
وفي لقاء مع مدير المدرسة المربي محمد انيس محاميد ، بين أهمية هذه الفعالية المباركة قائلا: "لطالما كانت مدرسة خديجة سباقة بالعطاء دينيا وعلميا واخلاقيا، فهي منبع الخير ، بطالباتها وادارتها ومعلماتها ومعلميها . وها هي اليوم تختم احدى بواكير بذورها اليانعة، حيث غرست لدى الطالبات الاخلاق الحميدة والالتزام بالآداب الرفيعة النابعة من شرعنا الحنيف ، فأنبتت ثمارا غضة من الطالبات المتفوقات علما ودينا وخلقا يغبطن عليه. ابارك لهن هذا التميز واسأل الله لهن التوفيق في الدارين".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [687 قراءة]
2 الحلقة 66 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [526 قراءة]
3 الليلة: برشلونة يستضيف أوساسونا وريال يلاقي لاكورونيا | [335 قراءة]
4 النقب يفجع بوفاة الطفلين عمر ومحمد أبو قويدر | [331 قراءة]
5 مصرع طفل جراء تعرضه للدهس في المقيبلة | [289 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 بوفون: لم اتوقع الخروج دون تلقي أي هدف في الكامب نو | [0 مشاركة]
3 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
4 الحب الأعمى الحلقة 26 مدبلجة 2017 جودة HD | [0 مشاركة]
5 FUZE tea طعم الناس الرايقة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب