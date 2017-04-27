بايرن ميونخ يحقق أسوأ سلسلة نتائج منذ 17 عاماً

لم يحقق بايرن ميونخ الفوز للمباراة الخامسة على التوالي

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ودع بايرن ميونخ كأس ألمانيا من نصف النهائي بخسارته أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت مساء الأربعاء.



خيبة أمل لاعبو بايرن بعد الهزيمة من دورتموند يوم أمس

ولم يحقق بايرن ميونخ الفوز للمباراة الخامسة على التوالي حيث خسر في مباراتين أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وتعادل مرتين أمام باير ليفركوزن وماينز في الدوري الألماني قبل الخسارة أمام دورتموند.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد فشل البايرن في الفوز في خمس مباريات متتالية في البطولات من 17 عاماً. وينافس بايرن ميونخ الأن على لقب الدوري الألماني فقط بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.