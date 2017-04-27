إنريكي: جوميز وتوران يمنحان برشلونة حلولا وتنوع أكثر في المباراة

فاز برشلونة على أوساسونا بسبعة أهداف مقابل هدف حيث سجل كل من ليونيل ميسي وأندريه جوميز وباكو ألكاسير ثنائية بجانب هدف لخافيير ماسكيرانو

أشاد المدرب الإسباني لويس إنريكي بلاعبي فريقه برشلونة بعد الفوز الكبير على أوساسونا في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.



إحتفال اللاعبين بتسجيل ماسكيرانو هدفه الأول مع برشلونة

وفاز برشلونة على أوساسونا بسبعة أهداف مقابل هدف حيث سجل كل من ليونيل ميسي وأندريه جوميز وباكو ألكاسير ثنائية بجانب هدف لخافيير ماسكيرانو.

وقال لوتشو في تصريحات بعد المباراة بأن الفريق لعب أمام خصم صعب إلا أن الصبر والسرعة في اللعب كانا مفتاحان للفوز.

وأضاف: "الفوز على أوساسونا منح اللاعبين ثقة وقوة لمواصلة اللعب بمستوى كبير حتى نهاية الموسم، في مباراة اليوم منحت لاعبين لعبوا دقائق أقل خلال الموسم الحالي للمشاركة في المباراة".

وتابع المدرب الإسباني حديثه مشيداً بلاعبي فريقه، قائلاً: "في كل مباراة يلعب بها آندريه جوميز وأردا توران نشاهد تنوع في اللعب وهذا امر جيد، هدف ماسكيرانو؟ هذه ليست فرصة للحديث ن هذا لأنه في فئة أعلى من الهدف".