اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية إنريكي: جوميز وتوران يمنحان برشلونة حلولا وتنوع أكثر في المباراة

رياضة وشباب

[X]
إنريكي: جوميز وتوران يمنحان برشلونة حلولاً أكثر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إنريكي: جوميز وتوران يمنحان برشلونة حلولا وتنوع أكثر في المباراة

فاز برشلونة على أوساسونا بسبعة أهداف مقابل هدف حيث سجل كل من ليونيل ميسي وأندريه جوميز وباكو ألكاسير ثنائية بجانب هدف لخافيير ماسكيرانو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-27 10:12:07 A A

أشاد المدرب الإسباني لويس إنريكي بلاعبي فريقه برشلونة بعد الفوز الكبير على أوساسونا في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.


إحتفال اللاعبين بتسجيل ماسكيرانو هدفه الأول مع برشلونة

وفاز برشلونة على أوساسونا بسبعة أهداف مقابل هدف حيث سجل كل من ليونيل ميسي وأندريه جوميز وباكو ألكاسير ثنائية بجانب هدف لخافيير ماسكيرانو.

وقال لوتشو في تصريحات بعد المباراة بأن الفريق لعب أمام خصم صعب إلا أن الصبر والسرعة في اللعب كانا مفتاحان للفوز.

وأضاف: "الفوز على أوساسونا منح اللاعبين ثقة وقوة لمواصلة اللعب بمستوى كبير حتى نهاية الموسم، في مباراة اليوم منحت لاعبين لعبوا دقائق أقل خلال الموسم الحالي للمشاركة في المباراة".

وتابع المدرب الإسباني حديثه مشيداً بلاعبي فريقه، قائلاً: "في كل مباراة يلعب بها آندريه جوميز وأردا توران نشاهد تنوع في اللعب وهذا امر جيد، هدف ماسكيرانو؟ هذه ليست فرصة للحديث ن هذا لأنه في فئة أعلى من الهدف".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [688 قراءة]
2 الحلقة 66 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [527 قراءة]
3 الليلة: برشلونة يستضيف أوساسونا وريال يلاقي لاكورونيا | [335 قراءة]
4 النقب يفجع بوفاة الطفلين عمر ومحمد أبو قويدر | [331 قراءة]
5 مصرع طفل جراء تعرضه للدهس في المقيبلة | [290 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 بوفون: لم اتوقع الخروج دون تلقي أي هدف في الكامب نو | [0 مشاركة]
3 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
4 الحب الأعمى الحلقة 26 مدبلجة 2017 جودة HD | [0 مشاركة]
5 FUZE tea طعم الناس الرايقة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب