طلعة عارة: افتتاح مركز علاجي لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد رئيس مجلس طلعة عارة مصطفى اغبارية حرصه على توفير كلّ الرعاية والدعم لمثل هذه المشاريع

افتتح مجلس طلعة عارة، مؤخراُ، في قرية مشيرفة، مركز علاجي لذوي الاحتياجات الخاصة من قرى طلعة عارة والمنطقة. ويعمل المركز - الذي يديره قسم الرفاه الاجتماعي في المجلس بالتعاون مع خدمات " تلميم مجيدو" - على تقديم خدمات متنوعة لنزلاء المركز في مجالات العلاج الوظيفي، الى جانب تفعيل دورات وانشطة مختلفة تتلاءم مع قدراتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تقديم وجبة غداء.



خلال العمل في المركز



وقالت مركزّة المركز رنا صافية - سلامة: "نسعى من خلال هذا المركز الى توفير اجواء إيجابية لنزلائه من ذوي الاعاقات الذهنية، حيث نقوم بتزويدهم بمختلف الخدمات العلاجية المتوفرة بهذا الشأن بغية تطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات والترويح عن النفس، وذلك بمساعدة واشراف طاقم مهني يضم عاملة اجتماعية ومعالجة وظيفيّة وفيزيوتربيست".



مديرة قسم الرفاه الاجتماعي في المجلس منار اغبارية، أشارت الى "أهمية افتتاح المركز العلاجي الجديد الى جانب مركز التأهيل المهني "ماعس" المتواجد في بلدة زلفة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لما لهذه المراكز من مردود وأثر ايجابي يسهم بتحقيق الذات ويعزز الإحساس بالثقة لدى هذه الشريحة التي ينبغي تشجيعها وتنمية أفاقها وتأمين عناصر التكيف لها مجتمعياً".



بدوره أكد رئيس مجلس طلعة عارة مصطفى اغبارية "حرصه على توفير كلّ الرعاية والدعم لمثل هذه المشاريع، نظراً للدور الهام الذي تضطلع به هذه المراكز لجهة احتضانها الدافئ لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء قرانا، سعياً للارتقاء بمستوى هذه الشريحة ودعم إرادتها بمواجهة التحديات والعقبات، وبث روح الإصرار والمثابرة لدى هؤلاء الاشخاص، الأمر الذي يتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً مشتركاً في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة" .

يشار الى أن المركز العلاجي يتواجد في الطابق الاول من مبنى المربي ابراهيم محمد اغبارية، الكائن وسط طلعة البلدة الفوقا.