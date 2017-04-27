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رياضة وشباب رياضة محلية نحف تستضيف بطولة الكراتيه المفتوحة القطرية 2017

رياضة وشباب

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الشاغور نحف تستضيف بطولة الكراتيه المفتوحة القطرية 2017
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نحف تستضيف بطولة الكراتيه المفتوحة القطرية 2017

المميز في هذه البطولة كما ذكر الأستاذ جمال سعدة هو عدد المشاركين الكبير والأداء الرائع والتنظيم لها بشكل ناجح

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 10:13:46 A A

بأجواء رياضية مليئة بالتميز احتضنت القاعة الرياضية في قرية نحف بطولة الكراتيه القطرية المفتوحة بمبادرة رابطة "وست كوست"، بإدارة الأستاذ جمال سعدة الحكم الدولي ومدرب الكراتيه المعروف، بالتعاون مع مجلس نحف المحلي الذي بدوره إحتضن هذه البطولة العديد من المرات وعلى التوالي.


خلال اليوم


المميز في هذه البطولة كما ذكر الأستاذ جمال سعدة هو عدد المشاركين الكبير والأداء الرائع والتنظيم لها بشكل ناجح.
وقد شاركت في هذه البطولة حوالي 50 بلدة من الوسطين العربي واليهودي وبحضور ما يقارب 450 لاعبا ولاعبة ومن جميع الأجيال صغارا وكبارا، العديد من المنافسات أقيمت في القاعة وحاز الأبطال على كؤوس ودروع.

وتمثل المجلس المحلي بالسيد سميح أيوب رئيس لجنة الرياضة نيابة عن الرئيس عمر اسماعيل الذي يتواجد بمؤتمر خارجي، إضافة للسيد جمال عبدالكريم مدير قسم الرياضة.
وقد برز حضور رئيس اتحاد الكاراتيه في البلاد شالوم افيطان والعديد من المسؤولين والحكام القطرين .

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