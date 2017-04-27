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أخبار محاكم وجنائيات القدس: اعتقال فتى من شعفاط بشبهة اقتحام وسرقة 15 سيارة

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القدس والقضاء القدس: اعتقال فتى من شعفاط بشبهة سرقة سيارات
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القدس: اعتقال فتى من شعفاط بشبهة اقتحام وسرقة 15 سيارة

لوبا السمري:

من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه (20 عاما) وهو مقدسي من سكان حي شعفاط نهار اليوم الخميس وسط مباشرة الشرطة في اعادة الممتلكات المسروقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 10:16:18 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في احد احياء جنوب مدينة القدس ومع استلام الشرطة عدة اخطارات مفادها اقتحام سيارات مواطنين مركونة هناك هرعت القوات الى المكان حيث تبين اقتحام مجمل 15 سيارة بنفس الاسلوب الذي شمل تهشيم احدى نوافذها بواسطة قضيب حديدي وفتح بابها وسرقة اغراض ثمينة من داخلها"، وفقا للبيان.


صورة من الشرطة 

وأضافت السمري: "هذا وخلال تحريات وتمشيطات الشرطة تم القاء القبض على المشتبه اللص المركزي جالسا بالجوار داخل سيارة زجاجها غامق اللون ووجهه مغطى بقناع وتم ضبط ادوات اقتحام بسيارته واغراض كثيرة مختلفة من التي تمت سرقتها من سيارات المواطنين. هذا ومن المقرر طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه (20 عاما) وهو مقدسي من سكان حي شعفاط نهار اليوم الخميس وسط مباشرة الشرطة في اعادة الممتلكات المسروقة الى مالكيها الذين أبدوا عن بالغ شكرهم لعين الشرطة الساهرة حفاظا على سلامة كافة المواطنين وممتلكاتهم"، وفقا للبيان.

 

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