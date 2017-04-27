نادي كفرقاسم متعلق بنفسه لانهاء الموسم في المرتبة الخامسة

يتعلق الفريق القسماوي بنفسه فقط لانهاء الموسم في المرتبة الخامسة، والتي تؤهله الى اختبارات الارتقاء الى الدرجة الممتازة

يختتم النادي الرياضي كفرقاسم مباريات الدوري بلقاء خارجي يجمعه بفريق هبوعيل هود هشارون، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية. ويدخل نادي كفر قاسم هذه المباراة بعد فوزه السهل في مباراته البيتية على الفريق الهابط نادي شيكون همزراح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هذا، ويعود اللاعب ايرز طال الى تشكيلة القسماويين، وذلك بعد أن أنهى الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات.



جمهور كفرقاسم



ويتعلق الفريق القسماوي بنفسه فقط لانهاء الموسم في المرتبة الخامسة، والتي تؤهله الى اختبارات الارتقاء الى الدرجة الممتازة. ففوز القسماويون على هود هشارون سيبقيهم فيها.