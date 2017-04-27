مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
الدرجة العليا – الأسبوع 33
البلي أوف العلوي
مكابي بيتح تكفا 18:00 اتحاد أبناء سخنين (السبت) في بيتح تكفا
بيتار القدس 20:10 مكابي حيفا (السبت) في القدس
مكابي تل أبيب 21:00 هبوعيل بئر السبع (السبت) في نتانيا
الدرجة العليا – الأسبوع 31
البلي أوف السفلي
هبوعيل رعنانا 19:30 هبوعيل حيفا (الخميس) في نتانيا
بني يهودا تل أبيب 19:30 هبوعيل كريات شمونة (الخميس) في بيتح تكفا
هبوعيل كفار سابا 17:45 هبوعيل أشكلون (السبت) في كفار سابا
نادي أشدود 17:45 هبوعيل تل أبيب (السبت) في أشدود
الدرجة الممتازة – الأسبوع 34
البلي أوف العلوي
مكابي الاخاء الناصرة 16:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في عيلوط
مكابي نتانيا 16:00 بيتار تل أبيب – الرملة (الجمعة) في نتانيا
هبوعيل عكا 16:00 هبوعيل رمات جان (الجمعة) في عكا
هبوعيل شباب اللد 16:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد
البلي أوف السفلي
هبوعيل العفولة 16:00 عيروني نيشر (الجمعة) في العفولة
مكابي شعرايم 16:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الجمعة) في نس تسيونا
هبوعيل ريشون لتسيون 16:00 مكابي هرتسليا (الجمعة) في ريشون لتسيون
هبوعيل القدس 16:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في القدس
الدرجة الأولى – الأسبوع 30
المنطقة الشمالية
هبوعيل اكسال 15:30 هبوعيل باقة الغربية (الخميس) في اكسال
هبوعيل آسي جلبواع 15:30 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في تعناخيم
مكابي تسور شالوم 15:30 مكابي كريات آتا (الجمعة) في تسور شالوم
مكابي دالية الكرمل 15:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في دالية الكرمل
نادي كفر كنا 15:30 نادي الطيرة (الجمعة) في كفر كنا
هبوعيل الخضيرة 15:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في الخضيرة
عيروني طبريا 15:30 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في طبريا
المنطقة الجنوبية
هبوعيل محنيه يهودا 14:30 نادي ديمونا (الجمعة) في محنيه يهودا
هبوعيل هود هشارون 15:30 نادي كفر قاسم (الجمعة) في هود هشارون
هبوعيل أزور 15:30 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في أزور
مكابي يفنة 15:30 مكابي كريات جات (الجمعة) في يفنة
مكابي يافا 15:30 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في حي هتكفا
نادي شيكون همزراح 15:30 نادي يافا (الجمعة) في شيكون همزراح
هبوعيل مرمورك 15:30 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في مرمورك
هكواح رمات جان 15:30 بيتار كفار سابا (الجمعة) في فينتير
الدرجة الثانية
اختبارات الارتقاء
المنطقة الشمالية
اتحاد مجد الكروم 19:00 هبوعيل زلفة (الخميس) في عيلوط
المنطقة الجنوبية
نادي أور يهودا 15:00 نادي أشدود (الجمعة) في رمات جان