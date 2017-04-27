مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

الدرجة العليا – الأسبوع 33



البلي أوف العلوي

مكابي بيتح تكفا 18:00 اتحاد أبناء سخنين (السبت) في بيتح تكفا

بيتار القدس 20:10 مكابي حيفا (السبت) في القدس

مكابي تل أبيب 21:00 هبوعيل بئر السبع (السبت) في نتانيا

الدرجة العليا – الأسبوع 31

البلي أوف السفلي

هبوعيل رعنانا 19:30 هبوعيل حيفا (الخميس) في نتانيا

بني يهودا تل أبيب 19:30 هبوعيل كريات شمونة (الخميس) في بيتح تكفا

هبوعيل كفار سابا 17:45 هبوعيل أشكلون (السبت) في كفار سابا

نادي أشدود 17:45 هبوعيل تل أبيب (السبت) في أشدود

الدرجة الممتازة – الأسبوع 34



البلي أوف العلوي

مكابي الاخاء الناصرة 16:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في عيلوط

مكابي نتانيا 16:00 بيتار تل أبيب – الرملة (الجمعة) في نتانيا

هبوعيل عكا 16:00 هبوعيل رمات جان (الجمعة) في عكا

هبوعيل شباب اللد 16:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد

البلي أوف السفلي

هبوعيل العفولة 16:00 عيروني نيشر (الجمعة) في العفولة

مكابي شعرايم 16:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الجمعة) في نس تسيونا

هبوعيل ريشون لتسيون 16:00 مكابي هرتسليا (الجمعة) في ريشون لتسيون

هبوعيل القدس 16:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في القدس

الدرجة الأولى – الأسبوع 30

المنطقة الشمالية

هبوعيل اكسال 15:30 هبوعيل باقة الغربية (الخميس) في اكسال

هبوعيل آسي جلبواع 15:30 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في تعناخيم

مكابي تسور شالوم 15:30 مكابي كريات آتا (الجمعة) في تسور شالوم

مكابي دالية الكرمل 15:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في دالية الكرمل

نادي كفر كنا 15:30 نادي الطيرة (الجمعة) في كفر كنا

هبوعيل الخضيرة 15:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في الخضيرة

عيروني طبريا 15:30 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في طبريا

المنطقة الجنوبية

هبوعيل محنيه يهودا 14:30 نادي ديمونا (الجمعة) في محنيه يهودا

هبوعيل هود هشارون 15:30 نادي كفر قاسم (الجمعة) في هود هشارون

هبوعيل أزور 15:30 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في أزور

مكابي يفنة 15:30 مكابي كريات جات (الجمعة) في يفنة

مكابي يافا 15:30 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في حي هتكفا

نادي شيكون همزراح 15:30 نادي يافا (الجمعة) في شيكون همزراح

هبوعيل مرمورك 15:30 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في مرمورك

هكواح رمات جان 15:30 بيتار كفار سابا (الجمعة) في فينتير



الدرجة الثانية

اختبارات الارتقاء

المنطقة الشمالية

اتحاد مجد الكروم 19:00 هبوعيل زلفة (الخميس) في عيلوط

المنطقة الجنوبية



نادي أور يهودا 15:00 نادي أشدود (الجمعة) في رمات جان