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مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

 

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 08:37:04 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 33

البلي أوف العلوي

مكابي بيتح تكفا 18:00 اتحاد أبناء سخنين (السبت) في بيتح تكفا
بيتار القدس 20:10 مكابي حيفا (السبت) في القدس
مكابي تل أبيب 21:00 هبوعيل بئر السبع (السبت) في نتانيا

الدرجة العليا – الأسبوع 31

البلي أوف السفلي

هبوعيل رعنانا 19:30 هبوعيل حيفا (الخميس) في نتانيا
بني يهودا تل أبيب 19:30 هبوعيل كريات شمونة (الخميس) في بيتح تكفا
هبوعيل كفار سابا 17:45 هبوعيل أشكلون (السبت) في كفار سابا
نادي أشدود 17:45 هبوعيل تل أبيب (السبت) في أشدود

الدرجة الممتازة – الأسبوع 34

البلي أوف العلوي

مكابي الاخاء الناصرة 16:00 هبوعيل بيتح تكفا (الجمعة) في عيلوط
مكابي نتانيا 16:00 بيتار تل أبيب – الرملة (الجمعة) في نتانيا
هبوعيل عكا 16:00 هبوعيل رمات جان (الجمعة) في عكا
هبوعيل شباب اللد 16:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد

البلي أوف السفلي

هبوعيل العفولة 16:00 عيروني نيشر (الجمعة) في العفولة
مكابي شعرايم 16:00 هبوعيل نتسيرت عيليت (الجمعة) في نس تسيونا
هبوعيل ريشون لتسيون 16:00 مكابي هرتسليا (الجمعة) في ريشون لتسيون
هبوعيل القدس 16:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في القدس

الدرجة الأولى – الأسبوع 30

المنطقة الشمالية

هبوعيل اكسال 15:30 هبوعيل باقة الغربية (الخميس) في اكسال
هبوعيل آسي جلبواع 15:30 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في تعناخيم
مكابي تسور شالوم 15:30 مكابي كريات آتا (الجمعة) في تسور شالوم
مكابي دالية الكرمل 15:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في دالية الكرمل
نادي كفر كنا 15:30 نادي الطيرة (الجمعة) في كفر كنا
هبوعيل الخضيرة 15:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في الخضيرة
عيروني طبريا 15:30 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في طبريا

المنطقة الجنوبية

هبوعيل محنيه يهودا 14:30 نادي ديمونا (الجمعة) في محنيه يهودا
هبوعيل هود هشارون 15:30 نادي كفر قاسم (الجمعة) في هود هشارون
هبوعيل أزور 15:30 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في أزور
مكابي يفنة 15:30 مكابي كريات جات (الجمعة) في يفنة
مكابي يافا 15:30 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في حي هتكفا
نادي شيكون همزراح 15:30 نادي يافا (الجمعة) في شيكون همزراح
هبوعيل مرمورك 15:30 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في مرمورك
هكواح رمات جان 15:30 بيتار كفار سابا (الجمعة) في فينتير

الدرجة الثانية

اختبارات الارتقاء

المنطقة الشمالية

اتحاد مجد الكروم 19:00 هبوعيل زلفة (الخميس) في عيلوط

المنطقة الجنوبية

نادي أور يهودا 15:00 نادي أشدود (الجمعة) في رمات جان

 

 

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