الابتدائية أ للعلوم والابداع كفرقرع تنظم احتفالا إبداعيا

قدم المربي لؤي مصالحة مع طالبات الصف الرابع أ عرضا غنائيا يحمل معان تربوية وأخلاقية سامية

المربية زهور عثامنة مديرة المدرسة:

كما تعودنا دائما من المدرسة أ باعطاء فرصة لجميع طلابها بتنمية مواهبهم واعطائهم المنبر لابراز قدراتهم الخطابية والالقائية

تعطى الفرصة لكل مدرب بتقديم ما لديه من طاقات مكمونة بصفه لتنميه شخصيات قيادية مبتكرة ومبدعة

نظم طاقم وطلاب المدرسة الابتدائية أ للعلوم والابداع كفرقرع احتفالا إبداعيا فنيا وثقافيا مميزا وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التربوية التي تنظمها المدرسة.



خلال اليوم

وقد قامت مركزة التربية الاجتماعية منار ملحم بالتخطيط والإشراف على هذا الإحتفال بالتعاون مع المربين والطاقم. وفي بداية الإحتفال أعربت عن فرحة أسرة المدرسة جميعها لاستقبال فصل جديد ومميز والذي يحمل بأحضانه قيمة من قيم مفتاح القلب الا وهي قيمه الاحترام وهي قيمه اساسية في مجتمعنا تهدف الى ترابط العلاقات بالشكل الصحيح والناجح. ولتعزيز هذه القيمة كان مضمون هذا الحفل الرائع والمبدع لاستقبال فصل الربيع المليء بروح مبدعة ومميزة.



واستهل الحفل بآيات قرآنية من الذكر الحكيم بتجويد الطالب عبدالسلام فنادقة من الصف الخامس أ. وفي كلمة لمديرة المدرسة الابتدائية أ للعلوم والابداع المربية زهور عثامنة اعربت عن تمنياتها للطلاب بمسيرة الجد والاجتهاد ونجاح مستمر من فصل الى فصل شاكرة الطلاب وأولياء أمورهم على الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى الطلاب التحصيلي وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة للطلاب لتحقيق أهدافهم وللوصول إلى أعلى المراتب في جميع المواضيع والمجالات الأخرى التي من شأنها أن تظهر المواهب وتنير دروبهم للوصول إلى مستقبل مزهر مكلل بالنجاحات والانجازات.

ثم قدم طلاب الاوائل أ وب مع مربياتهم عبير فنادقة ومنار ملحم عرضا استعراضيا على انشودة طيري طيري بتميز؛ ومن ثم عرض طالبات الصف الثاني أ مع مربيتهم ختام زيدعرضا تراثيا على اغنية بنت صغيرة فلسطينية بأداء رائع ومميز.

ومن ثم تم تقديم عرض بأجواء ربيعية لطالبات الصف الثاني ب مع مربيتهم سناء عيد. وقدمت طالبات الصف الثالث مع المربية عطاف مصالحة والمربية نسرين مصاروة عرضا مسرحيا غنائيا رائعا بأداء اكثر من مبهر.



وقدم المربي لؤي مصالحة مع طالبات الصف الرابع أ عرضا غنائيا يحمل معان تربوية وأخلاقية سامية. ثم قدمت طالبات مشروع مكان في القلب من الصف الثالث عرضا استعراضيا هنديا مميزا يحمل في طياته ألوان الربيع الزاهية المليئة بالحياة.



واختتم الحفل بدبكه شعبية تراثية من فرقة الدبكة المدرسية. وقالت المربية زهور عثامنة مديرة المدرسة: "كما تعودنا دائما من المدرسة أ باعطاء فرصة لجميع طلابها بتنمية مواهبهم واعطائهم المنبر لابراز قدراتهم الخطابية والالقائية. ويعمل على تنمية هذه المهارات طاقم التربية الاجتماعية المركزة منار ملحم والمعلمات احلام ابو واصل والاء اغبارية وياسمين عسلي وأصالة زحالقة والمربي لؤي مصالحة والمربون حيث تعطى الفرصة لكل مدرب بتقديم ما لديه من طاقات مكمونة بصفه لتنميه شخصيات قيادية مبتكرة ومبدعة".

كما وشكرت مديرة المدرسة كل من أخرج هذا الإحتفال إلى حيز التنفيذ متمنية للجميع دوام التألق والإبداع والتميز.