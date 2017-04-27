الجيش: اعتقال مطلوبين وضبط ورشة سلاح

جاء من الجيش الاسرائيلي في بيانه اليوم الخميس: "اعتقلت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام والشرطة الليلة الماضية 14 مطلوبًا فلسطينيًا في منطقة يهودا والسامرة حيث يشتبه في 10 منهم بالضلوع بنشاطات إرهابية شعبية ضد قوات الأمن والمدنيين. في بيت دجن (نابلس) اعتقل مطلوب، في مساكن شعبية (نابلس) اعتقل مطلوب، في قدوم تم اعتقال مطلوبيْن في البيرة اعتقل مطلوب، في بيت فجار تم اعتقال مطلوبيْن، في حوسان اعتقل مطلوب، في الخليل تم اعتقال مطلوبيْن، في طمون وطوباس اعتقل 4 مطلوبين من حماس"، وفقا للبيان.