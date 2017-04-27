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أخبار محاكم وجنائيات الجيش: اعتقال مطلوبين وضبط ورشة سلاح ومداهمة منزل منفذ عملية الحوارة

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الضفة الغربية الجيش: اعتقال مطلوبين وضبط ورشة سلاح
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الجيش: اعتقال مطلوبين وضبط ورشة سلاح ومداهمة منزل منفذ عملية الحوارة

الجيش:

تم ضبط وإغلاق ورشة عمل لإنتاج الأسلحة وذخيرة متمثلة برصاصات وامشاط للذخيرة بالاضافة الى أجزاء من السلاح وسلاح ابيض

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 08:06:55 A A

جاء من الجيش الاسرائيلي في بيانه اليوم الخميس: "اعتقلت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام والشرطة الليلة الماضية 14 مطلوبًا فلسطينيًا في منطقة يهودا والسامرة حيث يشتبه في 10 منهم بالضلوع بنشاطات إرهابية شعبية ضد قوات الأمن والمدنيين.  في بيت دجن (نابلس) اعتقل مطلوب، في مساكن شعبية (نابلس) اعتقل مطلوب، في قدوم تم اعتقال مطلوبيْن في البيرة اعتقل مطلوب، في بيت فجار تم اعتقال مطلوبيْن، في حوسان اعتقل مطلوب، في الخليل تم اعتقال مطلوبيْن، في طمون وطوباس اعتقل 4 مطلوبين من حماس"، وفقا للبيان.


ورشة الأسلحة- تصوير: الجيش 
 

وأضاف البيان: "بالاضافة الى ذلك شنت قوات جيش الدفاع بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك وأفراد حرس الحدود والشرطة حملة أمنية واسعة في قرية ابو ديس حيث تم ضبط وإغلاق ورشة عمل لإنتاج الأسلحة وذخيرة متمثلة برصاصات وامشاط للذخيرة بالاضافة الى أجزاء من السلاح وسلاح ابيض. كما داهمت قوات جيش الدفاع والشاباك منزل المخرب مرتكب اعتداء الطعن التخريبي في ميدان لواء السامرة الإقليمي قرب حوّارة وقامت باستجواب أفراد أسرته"، وفقا للبيان.

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