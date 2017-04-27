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رياضة وشباب رياضة محلية الاخاء الناصرة يستضيف بيتح تكفا وشباب اللد يستقبل كتمون

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الناصرة والقضاء الاخاء الناصرة يستضيف بيتح تكفا
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الاخاء الناصرة يستضيف بيتح تكفا وشباب اللد يستقبل كتمون

كان الفريق اللداوي قد خسر مباراته الخارجية أمام فريق القمة هبوعيل عكا بهدف دون مقابل، لتكون هذه الخسارة الثالثة هذا الموسم للفريق اللداوي أمام الفريق العكي

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 07:35:28 A A

يستضيف فريق مكابي الاخاء الناصرة، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة، فريق هبوعيل بيتح تكفا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة. ويدخلها الفريق النصراوي بعد هزيمته أمام فريق بيتار تل أبيب – الرملة بأربعة أهداف دون مقابل. وينوي المدرب ادهم هادية مواصلة توفير فرص لعب لجميع أعضاء الفريق، وذلك ضمن بداية الاستعداد لموسم الكروي المقبل.


أدهم هادية

أما فريق شباب اللد فيستقبل، في نفس اليوم والساعة، فريق هبوعيل كتمون. وكان الفريق اللداوي قد خسر مباراته الخارجية أمام فريق القمة هبوعيل عكا بهدف دون مقابل، لتكون هذه الخسارة الثالثة هذا الموسم للفريق اللداوي أمام الفريق العكي.

 

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