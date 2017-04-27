دورتموند يبلغ نهائي كأس ألمانيا بفوز مثير على بايرن ميونخ

سجل ثلاثية دورتموند في المباراة كل من ماركو رويس وبيير أوباميانج وعثمان ديمبلي في الدقائق 19 و69 و74، بينما أحرز بايرن ميونخ ثنائيته عن طريق خافي مارتينيز وماتس هوملز في الدقيقتين 28 و41

بلغ بوروسيا دورتموند نهائي كأس ألمانيا بفوز مثير حققه على بايرن ميونخ في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي البطولة.وشهدت المباراة إثارة كبيرة من ناحية تقلب النتيجة حيث تقدم دورتموند بهدفٍ نظيف قبل أن يقلبها البايرن بتسجيل ثنائية، ومن ثم عاد منافسه لتسجيل ثنائية ويضمن بلوغ النهائي.





وسجل ثلاثية دورتموند في المباراة كل من ماركو رويس وبيير أوباميانج وعثمان ديمبلي في الدقائق 19 و69 و74، بينما أحرز بايرن ميونخ ثنائيته عن طريق خافي مارتينيز وماتس هوملز في الدقيقتين 28 و41.وسيلعب دورتموند في النهائي مع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي تأهل مساء الثلاثاء بفوزه على إنتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح.