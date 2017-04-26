آرسنال يخطف فوز صعب من أمام ليستر سيتي

بهذا الفوز يرفع زملاء أليكسيس سانشيز رصيدهم من النقاط إلى 60 نقطة في المركز السادس في حين جاء ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة

حقق فريق آرسنال فوز صعب على ضيفه ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة التي لعبت على ملعب الإمارات لحساب الجولة رقم 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول أبناء المدرب الفرنسي آرسين فينجر تسجيل أول أهداف المباراة في الشوط الأول لكن محاولات الجانرز لم تنجح في زياة شباك فريق الثعالب.وقبل نهاية الشوط الثاني بخمس دقائق أطلق ناتشو مونريال تسديدة قوية بقدمه اليسرى لتصطدم بالمدافع الألماني روبرت هوث الذي حولها بالخطأ في مرمى فريقه.بهذا الفوز يرفع زملاء أليكسيس سانشيز رصيدهم من النقاط إلى 60 نقطة في المركز السادس في حين جاء ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.