مشروع بيئة واحدة في عدة مدارس عربية ويهودية

تشمل الفعاليات دروس, مسابقات, وورش العمل التي أجريت في البيئة التكنولوجية و التعلم التعاوني ،ضمن تطوير مشاريع ووحدات دراسية متعددة الثقافات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" الواقع الذي نعيش فيه في العامين الماضيين ، يهدد بتفتيت الروابط في المجتمع ذات تعددية ثقافية أو قومية أو إثنية و دينية . لذلك من المهم جدا اليوم البدء في بناء الثقة و خلق الجسور و الروابط بين السكان اليهود والعرب ، على أساس الحوار المتكافئ و المعرفة".



واضاف البيان :"مشروع " بيئة واحدة " ،هو مشروع يدمج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين التعددية الثقافية في تعليم العلوم والبيئة.ويقود المشروع الاستاذ محمود فضيلي مع معلمين اخرين من الوسطين العربي واليهوديي ومن ثقافات مختلفة, كوخابيت لانكري،الحاخام عيدان هيرشكو, مصطفى شرقية وبتول سلمان.المشاركون في المشروع أربعة وخمسين طالبا وطالبة من الصفوف التاسعة و الثامنة و السابعة من خمس مدارس, الاعدادية أ الطيرة, المدرسة الدينية بيتح تكفا, اعدادية برطعة, مدرسة الطور القدس واعدادية كفار يونا.الطلاب يأتون من جميع الثقافات : العرب المسلمون واليهود المتدينين والعلمانيين, يشتركون معا في العمل على المهمات على الشبكات الاجتماعية على الانترنت والعمل معا في مجموعات ذات تعددية ثقافية مكونة من ستة طلاب،اثنين من كل قطاع،التعاون بين الطلاب والتعبير و التشجيع المتبادل و الاتصالات التي تم إنشاؤها حتى من دون رؤية بعضهم البعض قد أثبتت نفسها".



وتابع البيان :"هذا البرنامج هو الإطار النظري والعملي في الواقع التكنولوجي الذي يتيح الاتصال بين الثقافات المختلفة مستندا على لغة مشتركة. ويركز البرنامج على تعزيز الحوار بين المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي : دينية وعلمانية ، اليهود والعرب.الحوار يجري ضمن بيئات التعلم عبر الانترنت . ويتم معظم النشاط عبر كمبيوتر المنزل في المساء .مشروع "بيئة واحدة" تقدم الأنشطة التي تجري في جميع أنحاء التكنولوجيات المتقدمة والتعلم الرائدة و الحوار بين مجموعات من الطلاب والمعلمين من مختلف الثقافات في المجتمع الإسرائيلي : دينية وعلمانية ، اليهود والعرب.وتشمل الفعاليات دروس, مسابقات, وورش العمل التي أجريت في البيئة التكنولوجية و التعلم التعاوني ،ضمن تطوير مشاريع ووحدات دراسية متعددة الثقافات".