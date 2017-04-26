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رياضة وشباب

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برشلونة يواصل انتفاضته بفوز كاسح على أوساسونا
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برشلونة يحقق فوزاً ساحقاً على ضيفه أوساسونا بسبعة أهداف ويواصل الصدارة

وسع برشلونة الفارق إلى 3 نقاط مع ريال مدريد الذي سيواجه ديبورتيفو لاكورونيا بعد قليل، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند الدقيقة 19 وظل في المركز الأخير

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 23:19:33 A A

 حقق برشلونة فوزاً ساحقاً على ضيفه أوساسونا بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن إطار الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

 

وواصل برشلونة انتفاضته في الليجا بعد فوزه في الكلاسيكو على الغريم التقليدي ريال مدريد يوم الأحد الماضي بثلاثية أهداف مقابل هدفين.وافتتح ميسي باب التسجيل بحلول الدقيقة 12، ثم أضاف أندريه جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 30 مستغلاً عرضية زميله إيفان راكيتيتش.وتمكن أوساسونا من خطف هدف مع بداية الشوط الثاني عن طريق روبيرتو توريس عبر ركلة حرة مباشرة فشل تير شتيجن في توقعها.

عاد برشلونة ليهز شباك أوساسونا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف متتالية عن طريق جوميز (57)، ميسي (61)، ألكاسير (64)، ماسكيرانو (67) وأخيراً ألكاسير مجدداً بحلول الدقيقة 87.ووسع برشلونة الفارق إلى 3 نقاط مع ريال مدريد الذي سيواجه ديبورتيفو لاكورونيا بعد قليل، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند الدقيقة 19 وظل في المركز الأخير.

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