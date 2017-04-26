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السلطات المحلية اخبار المجالس عين ماهل برنامج ورؤيا قسم الرياضة بما يخص المنشآت الرياضية في القرية

السلطات المحلية

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الناصرة والقضاء عين ماهل برنامج ورؤيا قسم الرياضة
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عين ماهل برنامج ورؤيا قسم الرياضة بما يخص المنشآت الرياضية في القرية

تحديث وتوسيع ملعب كرة القدم بميزانية تصل الى 6 مليون شيكل بعد الحصول على الدعم الكامل من صندوق المنشآت الرياضية(توتو وينر)

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 22:26:08 A A

جاءنا من مجلس عين ماهل المحلي البيان التالي:"بالتنسيق ما بين رئيس المجلس المحلي السيد وليد ابو ليل وعماد حبيب الله مدير قسم الرياضة تم تحضير برنامج ورؤيا لقسم الرياضة بما يخص المنشآت الرياضية في القرية للسنة القادمة وتتلخص رؤيا قسم الرياضة بالنقاط التالية:

 

تحديث وتوسيع ملعب كرة القدم بميزانية تصل الى 6 مليون شيكل بعد الحصول على الدعم الكامل من صندوق المنشآت الرياضية(توتو وينر) وتشمل الاعمال بناء مدرجات واسوار واقية ومسطح عشب اخضر اصطناعي ذو تقنية وجوده عالية جداً وتوسيع الملعب من الجهة الشرقية ليصبح ذو مقاسات عصرية وحسب المواصفات المطلوبة.
بناء قاعة رياضية جديدة بميزانية تصل 14 مليون شيكل جندها المجلس المحلي وسيتم بدء العمل فيها قريباُ وهي قاعة عصرية جدا بمواصفات حديثة ستخدم جميع الرياضين في عين ماهل.
اقامة ملعب كرة قدم مصغر من العشب الاخضر الاصطناعي بميزانية تقدر 700الف شيكل وسيقام هذا الملعب في حارة الشكونات بجانب البارك وسيكون مجمع رياضي لجميع فئات الرياضين في القرية .
افتتاح ملعب متعدد الاهداف (كرة قدم وكره سله ) بميزانية تقدر ب 450 الف شيكل في الحارة الشمالية بعد الانتهاء مؤخرا من الاعمال قريبا ليخدم سكان الحي واهالي الحارة
العمل على تجنيد ميزانية من مجلس تكهنات التوتو وينر ووزارة الثقافة والرياضة لأعمال الترميم وتركيب مكيفات هوائية في القاعة الرياضية بجانب مدرسة الشام.

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