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أخبار محاكم وجنائيات إعتقال مشتبهين من منطقة الطيرة بعد ضبط أسلحة ومسروقات مختلفة

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المثلث الجنوبي إعتقال مشتبهين من منطقة الطيرة بعد ضبط أسلحة
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إعتقال مشتبهين من منطقة الطيرة بعد ضبط أسلحة ومسروقات مختلفة

تم العثور خلال حملة المداهمة على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة ومسروقات مختلفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 21:45:05 A A

قامت شرطة كدما يوم الاربعاء بعملية مداهمة على العديد من المراكز المشبوهة في منطقة نفوذها من الطيرة وحتى زيمر، وشارك في الحملة اكثر من 160 شرطي والعديد من أفراد من حرس الحدود.


صور من المكان

وبحسب بيان الشرطة فإنه تم إعتقال مشتبهين في الثلاثينات من اعمارهم من مدينة الطيرة وتوقيف أربعة آخرين من البلدات القريبة، وتم العثور خلال حملة المداهمة على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة ومسروقات مختلفة. وجاء في البيان بأن "الشرطة تعمل في كافة المجالات المتاحة لها للحد من ظاهرة استخدام وانتشار السلاح وهي مستمرة في نشاطها ومعاقبة المخالفين وتقديمهم للعدالة".

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