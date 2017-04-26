العشرات يتظاهرون امام سجن الجلمة تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

حمل المشاركون في الوقفة اللافتات والشعارات الداعمة للأسرى في نضالهم والرافضة والمستنكرة لسياسة المؤسسة الإسرائيلية وسلطات السجون ضد اسرى الحرية

شارك مساء الاربعاء ، العشرات من أبناء الجماهير العربيّة في الداخل الفلسطيني في الوقفة التضامنية التي دعت اليها لجنة الحريات والاسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة للجماهير العربية، وذلك أمام سجن الجلمة، تضامنًا مع أسرى الحرية المضربين عن الطعام منذ اكثر من 10 ايام لنيل حقوقهم.هذا، وحمل المشاركون في الوقفة اللافتات والشعارات الداعمة للأسرى في نضالهم والرافضة والمستنكرة لسياسة المؤسسة الإسرائيلية وسلطات السجون ضد اسرى الحرية.