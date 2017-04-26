اغلاق
اغلاق
أخبار محليات العشرات يتظاهرون امام سجن الجلمة تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

أخبار

[X]
قرى المرج العشرات يتظاهرون امام سجن الجلمة تضامنا مع الاسرى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

العشرات يتظاهرون امام سجن الجلمة تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام

حمل المشاركون في الوقفة اللافتات والشعارات الداعمة للأسرى في نضالهم والرافضة والمستنكرة لسياسة المؤسسة الإسرائيلية وسلطات السجون ضد اسرى الحرية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 19:56:43 A A

 شارك مساء الاربعاء ، العشرات من أبناء الجماهير العربيّة في الداخل الفلسطيني في الوقفة التضامنية التي دعت اليها لجنة الحريات والاسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة للجماهير العربية، وذلك أمام سجن الجلمة، تضامنًا مع أسرى الحرية المضربين عن الطعام منذ اكثر من 10 ايام لنيل حقوقهم.هذا، وحمل المشاركون في الوقفة اللافتات والشعارات الداعمة للأسرى في نضالهم والرافضة والمستنكرة لسياسة المؤسسة الإسرائيلية وسلطات السجون ضد اسرى الحرية.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 العثور على جثة شابة داخل مبنى بمجدال هعيمك | [249 قراءة]
2 الشيخ جبر ابو كف يفوز برئاسة مجلس القسوم | [194 قراءة]
3 رجال دين: المذهب الحنفي اجاز تولي امرأة منصب قضائي | [191 قراءة]
4 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [181 قراءة]
5 مجلس اوروبا يقرر وضع تركيا تحت المراقبة بسبب اوضاع حقوق الانسان | [173 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الحلقة 109 من مسلسل بنات الشمس مدبلجة | [0 مشاركة]
3 يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | [0 مشاركة]
4 بئر السبع: إعتقال مشتبه بعد محاولته إحراق منزل | [0 مشاركة]
5 إعتقال مشتبه من برطعة بالاعتداء جنسيًا على أطفال | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب