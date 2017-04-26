عائلة الطفلين المرحومين عمر ومحمد أبو قويدر من النقب: اهمال قرانا كان سببا في وفاتهما
قريب العائلة حاتم أبو قويدر:
مع الاسف الشديد القرى غير المعترف بها في النقب مهملة منذ سنوات، فهي خالية من المرافق العامة وحدائق العب، وهذا ما يجعل الأطفال يبحثون عن اماكن خطيرة للعب فيها،
نسال الله أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث، ونناشد بأن تحافظ كل عائلة على ابنائها لحمايتهم من اي خطر
تعيش عائلة أبو قويدر من النقب حالة من الألم والحزن الشديدين، بعد الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الطفلين عمر أبو قويدر (6 سنوات) ومحمد ابو قويدر (10 سنوات)، وهما أولاد عم، وذلك بعد أن انفجرت بهما ذخيرة لم يعرف مصدرها حتى الآن.
الطفل عمر أبو قويدر
وفي حديث مع قريب العائلة حاتم أبو قويدر قال:"الاوضاع محزنة للغاية والعائلة تكاد لا تصدق ما حصل، فالأجواء جدا صعبة ومبكية". ثم قال:"ما حصل أنّ الطفلين الضحيتين كانا يتجولا في الخارج، وعلى ما يبدو فقد عثرا على ذخيرة، واتوا بها بالقرب من مكان سكنهما، وخلال محاولتهما لفتح الذخيرة انفجرت بهما ما اسفر عن مصرعهما على الفور".
وتابع يسرد التفاصيل:"سُمع صوت الأنفجار فجأة في المكان، ومن الصعب وصف حالة الأطفال بعدها، حيث ان الجميع لم يستوعبوا ما حصل، ولم نعرف في بداية الامر ما هو سبب هذا الانفجار". ومضى وهو يقول:"مع الاسف الشديد القرى غير المعترف بها في النقب مهملة منذ سنوات، فهي خالية من المرافق العامة وحدائق العب، وهذا ما يجعل الأطفال يبحثون عن اماكن خطيرة للعب فيها، وفي كثير من الأحيان رأينا نتائج قاسية جدا". وقال في نهاية حديثه:"نسال الله أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث، ونناشد بأن تحافظ كل عائلة على ابنائها لحمايتهم من اي خطر"، على حدّ تعبيره.
الطفل محمد أبو قويدر