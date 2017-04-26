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عائلة الطفلين المرحومين عمر ومحمد أبو قويدر من النقب: اهمال قرانا كان سببا في وفاتهما

قريب العائلة حاتم أبو قويدر:

مع الاسف الشديد القرى غير المعترف بها في النقب مهملة منذ سنوات، فهي خالية من المرافق العامة وحدائق العب، وهذا ما يجعل الأطفال يبحثون عن اماكن خطيرة للعب فيها،

نسال الله أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث، ونناشد بأن تحافظ كل عائلة على ابنائها لحمايتهم من اي خطر

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-26 18:47:30 A نشر: 2017-04-26 18:47:30 A