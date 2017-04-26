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أخبار سياسة نتنياهو وزوجته سارة يلتقيان بأرامل ويتامى الجيش الإسرائيلي

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نتنياهو وزوجته سارة يلتقيان بأرامل ويتامى الجيش
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نتنياهو وزوجته سارة يلتقيان بأرامل ويتامى الجيش الإسرائيلي

زوجة رئيس الوزراء للأطفال:

كل طفل يعلم أنه خسر والدا كبيرا وبطلا كبيرا وهو سيحفظه دائما في وسط قلبه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 17:34:00 A A


وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدّث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "عشية الذكرى السنوية لإحياء شهداء معارك إسرائيل استقبل رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارة، كما يفعلان كل عام، عددا من أرامل ويتامى جيش الدفاع الإسرائيلي. وحكى كل طفل عن والده وعرض تذكارا منه. يعقد هذا اللقاء للعام السابع على التوالي".


صور خلال الزيارة

وتابع البيان: "وعرض نوعام إسرائيل مورينو، نجل المقدم عيمانوئيل مورينو رحمه الله الذي استشهد في حرب لبنان الثانية, تذكارا يحتوي على الكتاب "صون اللسان" الذي ألفه الحاخام إسرائيل مائير هاكوهين في العام 1873 والذي حمله والده دائما في جيبه. وقرأ رئيس الوزراء نتنياهو من الكتاب ثم قال: "هناك من يشوه سمعتنا وسمعة جنودنا – لكنت أعطي هذا الكتاب لعدد من الناس في إسرائيل وخارجها". وقالت زوجة رئيس الوزراء للأطفال: "كل طفل يعلم أنه خسر والدا كبيرا وبطلا كبيرا وهو سيحفظه دائما في وسط قلبه".
 

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