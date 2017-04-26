اغلاق
اغلاق
فنانين فن محلي نانسي حوا الاولى مع أغنية بعرف في سباق فن فنانينا

فنانين

[X]
الحيفاوية نانسي حوا الاولى مع أغنية بعرف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نانسي حوا الاولى مع أغنية بعرف في سباق فن فنانينا

 

كل العرب – شادي بلان
نشر: 2017-04-26 18:47:30 A A

تقدمت اغنية "بعرف" للفنانة الحيفاوية نانسي حوا لقمة سباق فن فنانينا ليتراجع ماهر حلبي عن المرتبة الاولى التي احتلها لمدة 4 اسابيع متواصلة.



نشير الى ان اغنية نانسي حوا من انتاج شركة المضامين. وتقدم مهم لكل من: حميد محسن، اياد طنوس، حسن ابو شميس وايان حماده للمنافسة على المرتبة الاولى.
1. نانسي حوا – بعرف (تتقدم) 8 اسبوع
2. بشارة عواد - يا زيتون بلادي الأخضر (تتقدم) 6 أسبوع
3. ايان حماده – جمالك حير البلاد (تتقدم) 5 اسبوع
4. ماهر حلبي – حاولت انساك (تتراجع) 7 اسبوع
5. حميد محسن – اه يا حلو (تتقدم) 5 اسبوع
6. احمد فودي – طليتي من بعد غياب (تتقدم) 4 اسبوع
7. حسن ابو شميس - فيكي مجنون (تتقدم) 3 اسبوع
8. رونين معدي – اشتقتلك يا بيي (تتقدم) 2 اسبوع
9. اياد طنوس – نعمة من السما (تتقدم) 2 اسبوع
10. انس طباش- الحلوه البدويه (جديدة) 1 اسبوع

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع الطفلين محمد وعمر ابو قويدر | [294 قراءة]
2 العثور على جثة شابة داخل مبنى بمجدال هعيمك | [229 قراءة]
3 الشيخ جبر ابو كف يفوز برئاسة مجلس القسوم | [174 قراءة]
4 رجال دين: المذهب الحنفي اجاز تولي امرأة منصب قضائي | [164 قراءة]
5 مجلس اوروبا يقرر وضع تركيا تحت المراقبة بسبب اوضاع حقوق الانسان | [163 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الحلقة 109 من مسلسل بنات الشمس مدبلجة | [0 مشاركة]
3 يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | [0 مشاركة]
4 كفرياسيف: إصابة 4 أشخاص في حادث طرق | [0 مشاركة]
5 بئر السبع: إعتقال مشتبه بعد محاولته إحراق منزل | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب