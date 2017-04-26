نانسي حوا الاولى مع أغنية بعرف في سباق فن فنانينا

تقدمت اغنية "بعرف" للفنانة الحيفاوية نانسي حوا لقمة سباق فن فنانينا ليتراجع ماهر حلبي عن المرتبة الاولى التي احتلها لمدة 4 اسابيع متواصلة.







نشير الى ان اغنية نانسي حوا من انتاج شركة المضامين. وتقدم مهم لكل من: حميد محسن، اياد طنوس، حسن ابو شميس وايان حماده للمنافسة على المرتبة الاولى.

1. نانسي حوا – بعرف (تتقدم) 8 اسبوع

2. بشارة عواد - يا زيتون بلادي الأخضر (تتقدم) 6 أسبوع

3. ايان حماده – جمالك حير البلاد (تتقدم) 5 اسبوع

4. ماهر حلبي – حاولت انساك (تتراجع) 7 اسبوع

5. حميد محسن – اه يا حلو (تتقدم) 5 اسبوع

6. احمد فودي – طليتي من بعد غياب (تتقدم) 4 اسبوع

7. حسن ابو شميس - فيكي مجنون (تتقدم) 3 اسبوع

8. رونين معدي – اشتقتلك يا بيي (تتقدم) 2 اسبوع

9. اياد طنوس – نعمة من السما (تتقدم) 2 اسبوع

10. انس طباش- الحلوه البدويه (جديدة) 1 اسبوع