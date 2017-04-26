الشرطة: تحرير عشرات مخالفات السير في باقة الغربية

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

شاركت في هذا النشاط الواسع قوات ودوريات من الشرطة البلدية، وتخلله تحرير عشرات المخالفات، وبالذات تلك المتعلقة بركن السيارات بصورة غير قانونية

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة ، لوبا السمري، بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"في سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها المكثفة والحثيثة الهادفة الى تعزيز مستوى الحياة المعيشية والسلامة الخاصة والعامة عند كافة مواطنيها، تركيزّا على البلدات العربية، قامت الشرطة مؤخرا بحملة ضبط مرورية متجددة طالت محاور طرق مختلفة في مدينة باقة الغربية بالمنطقة الساحلية".



الحملة الشرطية في باقة/ تصوير: الشرطة



وتابع البيان:"شاركت في هذا النشاط الواسع قوات ودوريات من الشرطة البلدية، وتخلله تحرير عشرات المخالفات، وبالذات تلك المتعلقة بركن السيارات بصورة غير قانونية، تفاوتت ما بين ركن مزدوج، سد المجال امام عبور المشاة، وركن سيارات على الارصفة وبالذات في محاور طرق رئيسية هناك مع تشكيلها خطرا وتشويشا وازدحاما بالغا في حركة السير والمرور، وليصل مجمل المخالفات التي تم تحريرها هناك منذ بداية العام الجاري حتى الفترة الراهنة الى نحو 750 مخالفة عن صف سيارات بصورة غير قانونية، إضافة إلى تحرير 22 مخالفة، اليوم الاربعاء، خلال نشاط شرطي مشترك ومعظمها عن صف سيارات بصورة غير قانونية. ويشار إلى أنّ حملات الضبط المرورية تتواصل لما يصب أولا واخيرا في المصلحة الخاصة والعامة"، إلى هنا بيان الشرطة.