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تكنولوجيا هواتف ذكية جديد: سامسونج و LG تعمل على تطوير شاشات منحنية

تكنولوجيا

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سامسونج و LG تعمل على تطوير شاشات منحنية
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جديد: سامسونج و LG تعمل على تطوير شاشات منحنية

تقرير جديد قد أصدر من كوريا الجنوبية يفيد بأن سامسونج تعمل على تطوير شاشة بأربعة جوانب منحنية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 20:20:02 A A

تكنولوجيا الشاشات قطعت شوطًا طويلا على مدى السنوات القليلة الماضية، وعززت شركة سامسونج تواجد الشاشات المنحنية الطرفين في السوق هذا العام مع الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8، ولكن في حالة إذا كان التقرير الجديد الذي وردنا اليوم صحيحًا، فيبدو أن شركة سامسونج تتطلع لأخذ تكنولوجيا الشاشات المنحنية إلى المستوى التالي.


صورة توضيحية

تقرير جديد قد أصدر مؤخرًا من كوريا الجنوبية يفيد بأن سامسونج تعمل على تطوير شاشة بأربعة جوانب منحنية. هذا ليس كل شيء، فشركة LG تعمل بدورها على شاشة مماثلة.

هذه الشاشات الجديدة التي تعمل عليها كل من سامسونج و LG ستكون منحنية من أربع جوانب، وهذا ما يعني بأن الجانب العلوي والسفلي سيكون منحني أيضًا. هذا من شأنه أن يسمح بشاشة خالية من الإطار تماما مما يتيح لهذه الشاشة تغطية 98% من الهاتف الذكي على سبيل المثال.

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