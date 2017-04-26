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أخبار عربية وعالمية أردوغان: لا يمكن التوصّل إلى حل للصراع في سوريا في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة

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أردوغان: لا حل في سوريا قبل رحيل الأسد
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أردوغان: لا يمكن التوصّل إلى حل للصراع في سوريا في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة

رجب طيب أردوغان:

الأسد ليس عنوانا لحل منتظر في سوريا. ينبغي تحرير سوريا من الأسد حتى يظهر الحل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 23:19:33 A A

في تصريحات جديدة أدلى بها الاربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن التوصّل إلى حل للصراع في سوريا في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة.


رجب طيب أردوغان 

كما ونوّه أردوغان في مقابلة مع رويترز إن "الأسد ليس عنوانا لحل منتظر في سوريا. ينبغي تحرير سوريا من الأسد حتى يظهر الحل". وألمح الرئيس التركي إلى أن موسكو خففت من دعمها للرئيس السوري، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاطبه قائلا "أردوغان لا تفهمني خطأ. لست أدافع عن الأسد ولست محاميا عنه". وتزامنت تصريحات أردوغان مع إعلان وزارة الخارجية الكزاخية إجراء جولة مفاوضات رابعة بشأن سوريا في أستانا يومي 3 و4 مايو/أيار المقبل.

وكانت مفاوضات أستانا انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، برعاية كل من أنقرة وموسكو. وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية كزاخستان قايرات عبد الرحمنوف أهمية توسيع دائرة الدول المراقبة لعملية أستانا لتسوية النزاع الدائر بسوريا، وقال إن بلاده طرحت مسألة إشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.

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