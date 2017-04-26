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أخبار محليات مصادر طبيّة: مصرع رجل (50 عامًا) جراء انزلاق دراجته النارية قرب طمرة

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شفاعمرو والقضاء مصرع رجل جراء انزلاق دراجته النارية قرب طمرة
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مصادر طبيّة: مصرع رجل (50 عامًا) جراء انزلاق دراجته النارية قرب طمرة

ايحود هتسلا:

متطوعو الطوارئ من المؤسسة وصلوا إلى المكان واضطروا إلى اقرار وفاة الشاب متأثرًا بجراحه بالغة الخطورة التي تعرّض لها

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-26 16:47:20 A A

لقي رجل من الوسط اليهودي مصرعه، عصر اليوم الأربعاء، جراء حادث طرق ذاتي على شارع 70 قرب مدينة طمرة ، حيث انزلقت دراجته النارية أثناء القيادة على الشارع المنحدر هناك، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة الخطورة، وعند وصول الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.


صور من مكان الحادث

هذا، وعلم موقع العرب من مؤسسة "ايحود هتسلا" الطبيّة أنّ:"متطوعي الطوارئ من المؤسسة وصلوا إلى المكان واضطروا إلى اقرار وفاة الشاب متأثرًا بجراحه بالغة الخطورة التي تعرّض لها"، بحسب البيان.

من جهته، قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء إنّ:"طاقم الاسعاف التابع للمؤسسة وصل إلى مكان الحادث أيضًا واضطر إلى إقرار وفاة رجل (50 عامًا) في المكان"، كما ورد في البيان.

هذا، وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها إنّ:"حادث طرق ذاتي دامٍ وقع، عصر اليوم الأربعاء، بالقرب من مدينة طمرة، تخلله وعلى ما يبدو انزلاق دراجة نارية لسبب لم يجزم بخصوصة بعد، وبالتالي اصطدمت الدراجة بجدار هناك، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة (50 عامًا) من الوسط اليهودي سكان الشمال - له الرحمه.هذا وتواصل الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، إلى هنا البيان.


تصوير: نجمة داوود الحمراء

 
تصوير: الشرطة

 

 

 

 

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