طلاب من مدرسة شعب الإعدادية يشاركون في بعثة علميّة في أوكرانيا

تخلل البعثة أيام تعليميّة حافلة حيث زار الطّلاب والوفد المرافق العاصمة "كييف" وتجوّلوا في المدينة وتعرّفوا على معالمها التاريخيّة والثقافيّة



شاركت مجموعة من طلاب المدرسة الإعدادية في بعثة تعليمية إلى أوكرانيا في اطار مشروع التعلّم والمراقبة العالمية لمنفعة البيئة "مشروع جلوب" لمدة سبعة أيام 19-25.4.17، حيث زار الطلاب المركز العلمي للبيئة والعلوم في مدينة "ايفانو فرانكيفسك" في أوكرانيا واشتركوا بعدد كبير من النشاطات والورشات العلميّة والفنيّة".





صور خلال الزيارة



ونوّه البيان: "تخلل البعثة أيام تعليميّة حافلة حيث زار الطّلاب والوفد المرافق العاصمة "كييف" وتجوّلوا في المدينة وتعرّفوا على معالمها التاريخيّة والثقافيّة والحضاريّة يومي الأربعاء والخميس 19-20.4 وقاموا بزيارة مجموعة من المتاحف وعلى رأسها متحف الحرب العالميّة الثانية والتقوا بسفير إسرائيل في أوكرانيا السيد "ايلي بيلوتسركوفسكي" الذي أبدى إعجابه بالطّلاب وبنشاطات المدرسة العلميّة وقام ممثلون من طلاب البعثة بالتحدّث وتعريف السّفير بالمدرسة ونشاطاتها العلميّة المميّزة وقدم الوفد هديّة رمزيّة للسفير، وزار طلّاب البعثة يوم الخميس 20.4 وزير المعارف والمدير العام المسؤول عن المدارس والمراكز البيئيّة والعلميّة في العاصمة، وقدّموا له هديّة عبارة عن درع شكر".



وإختتم البيان: "وقد زار الطّلاب جامعة النّفط والغاز في مدينة "ايفانو فرانكيفسك" يوم السبت 22.4 وشاركوا بمجموعة من الفعّاليّات والنشاطات للتعرّف على الدافعيّة وديناميكية الحركة والطاقة في الجامعة. وتجدر الإشارة الى أن البعثة العلميّة حظيت باهتمام كبير جدّا على مستوى رفيع حيث استقبل طلاب البعثة والوفد المرافق يوم الجمعة 21.4 رئيس بلدية "ايفانو فرانكيفسك" ومديرة المركز البيئي للبحوث العلميّة وممثلون من وزارة المعارف الأوكرانيّة وطلّاب ومعلّمون من مختلف المواضيع وأقاموا احتفالًا فنيًّا معبّرين عن روح الصّداقة والتعاون الذي دار بين المدرستين وقد وقّع مديرَي المدرستين على اتّفاقيّة لتطوير العلاقات بين المدرستين وتبادل التّجارب والبعثات البحثية وتبادل مدراء المدارس الهدايا والدروع الرمزية. ومن الجدير ذكره بأنّ العلاقات بين المدرستين بدأت العام الماضي حيث تعاونت المدرستين في تقديم بحث علميّ مقارن حول تأثير المناخ والغلاف الجوي على نمو مجموعة معيّنة من النباتات".