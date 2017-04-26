الملاكم النصراوي أحمد اشتيوي يقدم ميدالية الفوز لرئيس البلدية
أحمد أشتيوي (17 عامًا) انتسب إلى الكفوف الذهبية منذ الصغر وشارك بعدة مباريات محلية وعالمية وحصل على عدة كؤوس وميداليات وحاصل على لقب الرياضي المفضل في إسرائيل
رحّب علي سلام، رئيس البلدية، بالبطل النصراوي وشكره على قدومه للبلدية وأكد أنه سيتابع دعمه للفريق كما كان يفعل دائماً ومنذ سنوات طويلة
عمّمت بلدية بلدية الناصرة بيانًا جاء فيه:"قام البطل النصراوي الملاكم أحمد أشتيوي يرافقه المدرب المعروف غانم محروم وكذلك والدته ليلى أشتيوي اليوم الأربعاء 2017/4/26 بتقديم ميدالية فوزه إلى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام راعي الرياضة والرياضيين في المدينة كتعبير من الملاكم النصراوي وتقدير لرئيس البلدية".
خلال زيارة اشتيوي للبلدية
وزاد البيان:"أحمد أشتيوي (17 عامًا) انتسب إلى الكفوف الذهبية منذ الصغر وشارك بعدة مباريات محلية وعالمية وحصل على عدة كؤوس وميداليات وحاصل على لقب الرياضي المفضل في إسرائيل، واليوم يتأهل للمشاركة في مباريات فحص تمكنه من المشاركة في أولمبيادة طوكيو القادمة".
وأضاف البيان:"هذا، وسيسافر أحمد بعد أيام إلى أمريكا، يرافقه المدرب عماد مسلمي، للمشاركة في معسكر تدريبي بمشاركة كندا وأمريكا وإسرائيل. ويذكر أن فريق الكفوف الذهبية تأسس عام 1955 على يد المدرب العريق صبحي سلوما الزعبي. من جهته، رحّب علي سلام، رئيس البلدية، بالبطل النصراوي وشكره على قدومه للبلدية وأكد أنه سيتابع دعمه للفريق كما كان يفعل دائماً ومنذ سنوات طويلة"، إلى هنا البيان.