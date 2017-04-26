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الملاكم النصراوي أحمد اشتيوي يقدم ميدالية الفوز لرئيس البلدية

أحمد أشتيوي (17 عامًا) انتسب إلى الكفوف الذهبية منذ الصغر وشارك بعدة مباريات محلية وعالمية وحصل على عدة كؤوس وميداليات وحاصل على لقب الرياضي المفضل في إسرائيل

رحّب علي سلام، رئيس البلدية، بالبطل النصراوي وشكره على قدومه للبلدية وأكد أنه سيتابع دعمه للفريق كما كان يفعل دائماً ومنذ سنوات طويلة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-04-26 18:31:46 A نشر: 2017-04-26 18:31:46 A