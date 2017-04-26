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رياضة وشباب رياضة محلية أبناء الطيبة يهزم رعنانا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الثالثة

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المثلث الجنوبي أبناء الطيبة يهزم نادي رعنانا بأربعة أهداف
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أبناء الطيبة يهزم رعنانا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الثالثة

 

ارتقى الطيباويون الى المرتبة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، لكنهم قد يفقدونها اذا فاز فريق الشعاع كفرقاسم على فريق القاع بيتار طوبروق

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-26 16:47:20 A A

هزم فريق أبناء الطيبة خصمه نادي رعنانا بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين والأخير في دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشارون. وبذلك ارتقى الطيباويون الى المرتبة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، لكنهم قد يفقدونها اذا فاز فريق الشعاع كفرقاسم على فريق القاع بيتار طوبروق، لتصبح بطاقة الارتقاء الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" من نصيب القسماويين.


محمد مصاروة

ولم تكن مهمة الطيباويين، بقيادة المهاجم محمد مصاروة، صعبة أمام فريق رعنانا، حيث حسموا الموقف في وقت مبكّر، لكن الأمور غير مرهونة بهم، بل بين أيادي الفريق القسماوي.
 

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