كفرقاسم: إصابة شاب (25 عامًا) بجراح متوسطة جراء تحطّم ألواح زجاجية

تمّ نقله إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ:"طاقم الاسعاف التابع للمؤسسة قدّم العلاج الطبّي لشاب (25 عامًا) في مدينة كفرقاسم ، والذي أصيب جراء تحطّم ألواح زجاجية. هذا، وقد تمّ نقله إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة، ويعاني من جراح في الأطراف"، بحسب البيان.