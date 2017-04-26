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أخبار محليات كفرقاسم: إصابة شاب (25 عامًا) بجراح متوسطة جراء تحطّم ألواح زجاجية

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المثلث الجنوبي كفرقاسم: إصابة شاب جراء تحطّم ألواح زجاجية
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كفرقاسم: إصابة شاب (25 عامًا) بجراح متوسطة جراء تحطّم ألواح زجاجية

تمّ نقله إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-26 15:57:46 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ:"طاقم الاسعاف التابع للمؤسسة قدّم العلاج الطبّي لشاب (25 عامًا) في مدينة كفرقاسم ، والذي أصيب جراء تحطّم ألواح زجاجية. هذا، وقد تمّ نقله إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة، ويعاني من جراح في الأطراف"، بحسب البيان.

 

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