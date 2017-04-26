وزارة البيئة تمنح بلدية الناصرة حوالي 6 مليون شيكل لشراء آليات وحاويات

جاء في البيان:

تأتي هذه المنحة من الوزارة لرفع مستوى تقديم الخدمات في المدينة والاهتمام بالبيئة

عمّمت بلدية الناصرة بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"بتكليف من رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلام، اجتمع نائب رئيس البلدية محمد عوايسي مع محاسب البلدية جفري جدع، ومدير قسم النظافة احمد حسن، مدير قسم المشتريات وليد عواد وضابط الآليات مأمون أستيتي، وذلك لترتيب شراء السيارات والآليات والحاويات الضرورية للبلدية وذلك بعد حصول البلدية على منحة بلغت حوالي 6 مليون شيكل في سابقة لم تحصل من قبل بهذا الحجم".



وتابع البيان:"وهذا يأتي ضمن سياسة رئيس البلدية وتحصيله للميزانيات من المكاتب الحكومية المختلفة. وتأتي هذه المنحة من الوزارة لرفع مستوى تقديم الخدمات في المدينة والاهتمام بالبيئة، بحيث يشعر المواطن العادي في تطور هذا القسم الهام في البلدية وضرورة الارتقاء والسعي نحو السبل التي تعود بالفائدة على المواطن".

وتابع البيان:"اللجنة التي اجتمعت أقرت الأمور التالية:

شراء حاويات سعة 360 لتر- عدد 2500 حاوية .

شراء حاويات سعة 1100 لتر بلاستيك - عدد 460 حاوية

شراء حاويات سعة 1100 لتر حديد - عدد 100 حاوية.

شراء حاويات تفريغ بواسطة سيارة ضغط بسعة 6 كوب - عدد 10.

شراء حاويات رمسا بسعة 10 كوب مغلقة - عدد 3.

شراء حاويات رمسا بسعة 10 كوب مفتوحة - عدد 3.

شراء حاويات مدفونة في الأرض بحجم 6 كوب - عدد 25 بثمن 22.000 شيكل للواحدة .

شراء حاويات بلاستيك سعة 240 لتر - عدد 250 .

شراء حاويات ضغط بسعة 10 كوب تعمل بالكهرباء ثمن الواحدة 60 الف شيكل - عدد 3.

شراء سيارة ضغط بها أمكانية أن تفرغ حاويات مدفونة بثمن مليون وثلاث مئة الف شيكل.

شراء سيارة رمسا موديل حديث بثمن 550 الف شيكل.

شراء مكنسة متوسطة الحجم.

شراء تنادر لمدراء العمل عدد 4 تنادر بقيمة 800الف شيكل.

وكذلك تمً اقرار شراء آليات صغيرة الحجم مثل تراكتورات تخدم البلدة القديمة"، إلى هنا البيان.