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أخبار محاكم وجنائيات السجن المؤبد مرتين لسليم شاويش بعد إدانته بقتل محمد وموسى أبو الخير من عكا

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عكا والمنطقة السجن المؤبد مرتين لسليم شاويش بعد إدانته بالقتل
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السجن المؤبد مرتين لسليم شاويش بعد إدانته بقتل محمد وموسى أبو الخير من عكا

موسى أبو الخير ومحمد أبو الخير (19 و37 عامًا) كانا قد لقيا مصرعيهما مساء الخميس 02.04.2015، متأثرين بجراحهما بعد تعرضهما لإطلاق عيارات نارية في مدينة عكا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-26 15:29:20 A A

حكمت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد مرّتين على سليم شاويش من مدينة عكا ، بعد إدانته يوم 08.03.2017 بتهمتين، الأولى قتل المرحوم محمد أبو الخير من عكا مع سبق الاصرار والترصد، والثانية قتل المرحوم موسى محمدين (أبو الخير) عمدًا، وذلك يوم 02.04.2015"، كما ورد في بيان صادر عن سلطة المحاكم.


المرحوم موسى أبو الخير

هذا، ويشار إلى أنّه تمّت إدانة شاويش أيضًا "بمخالفات أخرى، ومنها مخالفة سلاح والتخطيط لارتكاب جريمة واضرام النار وتشويش مجريات المحكمة"، كما جاء في بيان الناطق بلسان المحكمة.

يذكر أنّ قرار المحكمة اعتمد على التفاصيل التي وردت في لائحة الإتهام، وأشارت إلى أنّ "المتهم قام مع آخر بالتخطيط لقتل المرحوم محمد أبو الخير، وفي يوم 02.04.2015 وصلا بسيارة إلى المقهى الذي يملكه المرحوم في مدينة عكا، وانتظرا الى أن تواجد هو في المكان، وعندها قام شريك المتهم بالترجل من السيارة وفتح النار على المتواجدين في المقهى، ما أسفر عن مقتل محمد وموسى أبو الخير. وبعدها عاد إلى السيارة التي قادها المتهم وفرّا هاربين من المكان"، وفقًا لما جاء في بيان المحكمة.

 يذكر أخيرًا أنّ موسى أبو الخير ومحمد أبو الخير (19 و37 عامًا) كانا قد لقيا مصرعيهما مساء الخميس 02.04.2015، متأثرين بجراحهما بعد تعرضهما لإطلاق عيارات نارية في مدينة عكا.


المرحوم محمد أبو الخير


صورة من مكان إطلاق الرصاص وجريمة القتل في عكا

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