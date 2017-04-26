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رياضة وشباب رياضة محلية هـ.كفركنا يفتقد قدرات كوبي شريكي في لقاء الحسم أمام الدالية

رياضة وشباب

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الناصرة والقضاء هـ.كفركنا يفتقد قدرات كوبي شريكي أمام الدالية
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هـ.كفركنا يفتقد قدرات كوبي شريكي في لقاء الحسم أمام الدالية

يدخلها الفريق الكناوي بعد خسارة بيتية ثانية على التوالي، وكانت أمام فريق عيروني طبريا بهدفين دون مقابل

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-26 16:47:20 A A

يفتقد فريق هبوعيل كفركنا قدرات متوسط الميدان المجرب كوبي شريكي في المباراة الخارجية أمام فريق مكابي دالية الكرمل، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد جمع كوبي شريكي خمس بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة لفريقه.


كوبي شريكي

ويدخلها الفريق الكناوي بعد خسارة بيتية ثانية على التوالي، وكانت أمام فريق عيروني طبريا بهدفين دون مقابل. وفي رصيد الفريق الكناوي ست وعشرون نقطة، متفوقا بنقطة واحدة وحيدة على مرتبتي اختبارات البقاء والهبوط. وأكد المدرب فايد حسون أنه عمل خلال التدريبات على الجانب النفسي، لرفع معنويات اللاعبين قبل اللقاء الفاصل.
 

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