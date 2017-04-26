إصابة طفل (6 سنوات) جراء تعرضه للدهس في المقيبلة وحالته حرجة

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم عمليات الإنعاش للطفل المصاب حتّى عاد النبض إليه ومن ثمّ تمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى هعيمك

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 14:34 حول إصابة طفل (6 سنوات) والذي وصفت حالته بالحرجة جراء تعرضه للدهس في بلدة المقيبلة، وتمّ تقديم الإسعفات الاولية للطفل المصاب، تفاصيل أوفى لاحقًا" وفقًا للبيان.

وفي بيان لاحق للناطق بلسان الإسعاف: "عمل الطاقم الطبي على تقديم عمليات الإنعاش للطفل المصاب حتّى عاد النبض إليه ومن ثمّ تمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى هعيمك، ووضعه غير مستقر مع إصابات في الصدر والرأس" وفقًا للبيان.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، إنّه:"وفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة ، وقع حادث طرق، عصر اليوم الأربعاء، تخلله دهس طفل في نحو الرابعة من عمره من السكان هناك، ما أسفر عن إصابته وحالته حرجة، وقد حيل على اثرها للعلاج بالمستشفى. بينما باشرت الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح باقي معالمها بعد"، إلى هنا بيان الشرطة.