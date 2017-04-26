اغلاق
اغلاق
سياحة تقارير سياحية احجز غرفتك بأفخم الفنادق بدولار واحد! اكتشفوا التفاصيل

سياحة

[X]
احجز غرفتك بأفخم الفنادق بدولار واحد!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

احجز غرفتك بأفخم الفنادق بدولار واحد! اكتشفوا التفاصيل

طريقة الاستئجار بالدقائق فهي متاحة من خلال تطبيق ذكي أنتجته الشركة الأميركية ويتم تثبيته على الهاتف النقال بحيث يمكن للشخص الاطلاع على الفنادق المتاحة والغرف المتوفرة 

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-29 13:29:20 A A

أحدث الصيحات في عالم الضيافة والفندقة والسياحة، أطلقتها مؤخرًا شركة أميركية، حيث طرحت لأول مرة في العالم إمكانية استئجار الغرف والأجنحة في الفنادق الفارهة بالدقيقة وليس بالساعة أو الليلة، وذلك لتتيح لعدد أكبر من الناس فرصة تجربة الاقامة في فنادق الخمس نجوم الفارهة وبتكلفة أقل، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية تجربة الفندق والتعرف على خدماته لفترة محدودة جداً قبل أن يقوم الشخص باستئجار الغرفة لبضعة أيام والاقامة في الفندق لمدة أطول.


صورة توضيحية

طريقة الاستئجار بالدقائق متاحة من خلال تطبيق ذكي أنتجته الشركة الأميركية ويتم تثبيته على الهاتف النقال بحيث يمكن للشخص الاطلاع على الفنادق المتاحة والغرف المتوفرة ومن ثم اتخاذ القرار باستئجار الفندق واحتساب الأجرة بالدقيقة، حيث يتم الأمر بسرعة وسهولة ودون أي عناء.

يذكر أنّ الشركة الأميركية صاحبة الابتكار هي "جت بلو" وأطلقت على التطبيق الجديد اسم (ريتشارج)، وهي فكرة فريدة من نوعها، بدأت بها الشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في العام 2015، وتوسعت بها أخيراً اعتباراً من الشهر الحالي الى مدينة نيويورك، حيث لا يزال المشروع في بداياته إذ يتيح الاختيار بين 16 فندقاً فارهاً فقط، لكنها فنادق من أفخم الأسماء التي يعرفها العالم وأكثرها ترفيها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة الثامنة كاملة | [839 قراءة]
2 ماوي و الحب الحلقة 24 مترجمة | [641 قراءة]
3 حكاية بودروم الحلقة 32 مترجمة | [397 قراءة]
4 ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع دي خيا لضمه | [199 قراءة]
5 الناصرة: تظاهرة رفع شعارات نصرة للأسرى | [198 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 مخول: اقوالي في صحيفة كل العرب حول جنبلاط لم تكن دقيقة | [0 مشاركة]
5 طلاب عهد حورة يشاركون في إطلاق قمر صناعي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب