احجز غرفتك بأفخم الفنادق بدولار واحد! اكتشفوا التفاصيل

طريقة الاستئجار بالدقائق فهي متاحة من خلال تطبيق ذكي أنتجته الشركة الأميركية ويتم تثبيته على الهاتف النقال بحيث يمكن للشخص الاطلاع على الفنادق المتاحة والغرف المتوفرة

أحدث الصيحات في عالم الضيافة والفندقة والسياحة، أطلقتها مؤخرًا شركة أميركية، حيث طرحت لأول مرة في العالم إمكانية استئجار الغرف والأجنحة في الفنادق الفارهة بالدقيقة وليس بالساعة أو الليلة، وذلك لتتيح لعدد أكبر من الناس فرصة تجربة الاقامة في فنادق الخمس نجوم الفارهة وبتكلفة أقل، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية تجربة الفندق والتعرف على خدماته لفترة محدودة جداً قبل أن يقوم الشخص باستئجار الغرفة لبضعة أيام والاقامة في الفندق لمدة أطول.



صورة توضيحية

طريقة الاستئجار بالدقائق متاحة من خلال تطبيق ذكي أنتجته الشركة الأميركية ويتم تثبيته على الهاتف النقال بحيث يمكن للشخص الاطلاع على الفنادق المتاحة والغرف المتوفرة ومن ثم اتخاذ القرار باستئجار الفندق واحتساب الأجرة بالدقيقة، حيث يتم الأمر بسرعة وسهولة ودون أي عناء.



يذكر أنّ الشركة الأميركية صاحبة الابتكار هي "جت بلو" وأطلقت على التطبيق الجديد اسم (ريتشارج)، وهي فكرة فريدة من نوعها، بدأت بها الشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في العام 2015، وتوسعت بها أخيراً اعتباراً من الشهر الحالي الى مدينة نيويورك، حيث لا يزال المشروع في بداياته إذ يتيح الاختيار بين 16 فندقاً فارهاً فقط، لكنها فنادق من أفخم الأسماء التي يعرفها العالم وأكثرها ترفيها.