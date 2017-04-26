تقرير: نمو حركة السفر الخليجية إلى تركيا خلال 2016

وزارة الثقافة والسياحة التركية:

ارتفع عدد الزوار الخليجيين إلى تركيا في عام 2016 بنحو 10.5% مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 822849 زائراً

تمّ تسجيل نمو ملحوظ في عدد السياح الداخليين والخارجيين لتركيا من دول الخليج خلال عام 2016، بحسب ما اعلنته الخطوط الجوية التركية خلال معرض سوق السفر العربي 2017، والذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.





صورة توضيحية



وبحسب التقرير لاذي نشرته وزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد "ارتفع عدد الزوار الخليجيين إلى تركيا في عام 2016 بنحو 10.5% مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 822849 زائراً، وشهدت المملكة العربية السعودية الارتفاع الأكبر في عدد الزوار بنمو قدره 18% ليصل إلى 530410 زائرين. وسجلت دولة الإمارات ثاني أكبر نمو في عدد السياح إلى تركيا، بزيادة تقدر بنحو 14%"، بحسب التقرير.