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سياحة تقارير سياحية تقرير: نمو حركة السفر الخليجية إلى تركيا خلال 2016

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نمو حركة السفر الخليجية إلى تركيا خلال 2016
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تقرير: نمو حركة السفر الخليجية إلى تركيا خلال 2016

 

وزارة الثقافة والسياحة التركية:

ارتفع عدد الزوار الخليجيين إلى تركيا في عام 2016 بنحو 10.5% مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 822849 زائراً

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-29 08:57:20 A A

تمّ تسجيل نمو ملحوظ في عدد السياح الداخليين والخارجيين لتركيا من دول الخليج خلال عام 2016، بحسب ما اعلنته الخطوط الجوية التركية خلال معرض سوق السفر العربي 2017، والذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.


صورة توضيحية

وبحسب التقرير لاذي نشرته وزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد "ارتفع عدد الزوار الخليجيين إلى تركيا في عام 2016 بنحو 10.5% مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 822849 زائراً، وشهدت المملكة العربية السعودية الارتفاع الأكبر في عدد الزوار بنمو قدره 18% ليصل إلى 530410 زائرين. وسجلت دولة الإمارات ثاني أكبر نمو في عدد السياح إلى تركيا، بزيادة تقدر بنحو 14%"، بحسب التقرير.

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