الخطوط القطرية تشتري أسهم ناقلة إيطالية

أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية:

الشركة ستوقع اتفاقا مع ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة

أكدت تقارير صحفية أنّ "الخطوط الجويّة القطرية تضع اللمسات النهائية على اتفاق طال التفاوض عليه، من أجل شراء 49% من مريديانا الإيطالية في الأيام القادمة، وستقدم قريبا طلبا مع صندوق الثروة السيادي القطري لتأسيس شركة طيران هندية"، بحسب التقارير.





أرشيف شينخوا



هذا، وتتفاوض الخطوط الجوية القطرية على شراء حصة في مريديانا منذ أكثر من عام، في اتفاق قد يعزز قدرة شركة الطيران الإيطالية التي تتكبد خسائر على المنافسة في أوروبا.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إنّ "الشركة ستوقع اتفاقا مع ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف أنّ:"مريديانا ستعمل كشركة طيران متكاملة الخدمات تسير رحلات إلى وجهات في أوروبا وغيرها، وستتسلم الشركة 20 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس اعتبارا من الربع الثاني من 2018. وستحصل الشركة على الطائرات 737 من طلبية قدمتها الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ جرى الإعلان عنها في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وامتنع الباكر عن الإفصاح عن حجم استثمار الخطوط القطرية في شركة الطيران الإيطالية"، كما قال.