اغلاق
اغلاق
سياحة تقارير سياحية الخطوط القطرية تشتري أسهم ناقلة إيطالية

سياحة

[X]
الخطوط القطرية تشتري أسهم إيطالية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الخطوط القطرية تشتري أسهم ناقلة إيطالية

أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية:

الشركة ستوقع اتفاقا مع ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-04-28 18:44:09 A A

أكدت تقارير صحفية أنّ "الخطوط الجويّة القطرية تضع اللمسات النهائية على اتفاق طال التفاوض عليه، من أجل شراء 49% من مريديانا الإيطالية في الأيام القادمة، وستقدم قريبا طلبا مع صندوق الثروة السيادي القطري لتأسيس شركة طيران هندية"، بحسب التقارير.


أرشيف شينخوا

هذا، وتتفاوض الخطوط الجوية القطرية على شراء حصة في مريديانا منذ أكثر من عام، في اتفاق قد يعزز قدرة شركة الطيران الإيطالية التي تتكبد خسائر على المنافسة في أوروبا.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إنّ "الشركة ستوقع اتفاقا مع ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف أنّ:"مريديانا ستعمل كشركة طيران متكاملة الخدمات تسير رحلات إلى وجهات في أوروبا وغيرها، وستتسلم الشركة 20 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس اعتبارا من الربع الثاني من 2018. وستحصل الشركة على الطائرات 737 من طلبية قدمتها الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ جرى الإعلان عنها في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وامتنع الباكر عن الإفصاح عن حجم استثمار الخطوط القطرية في شركة الطيران الإيطالية"، كما قال.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 44 من مسلسل الغرفة 309 مترجمة | [718 قراءة]
2 الحلقة الرابعة من مسلسل العهد مترجمة | [535 قراءة]
3 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [332 قراءة]
4 شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات | [327 قراءة]
5 هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم | [267 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 الطيبي يستجوب وزير الأمن الداخلي | [0 مشاركة]
5 الجيش الاسرائيلي: لن نحتمل أي محاولة لخرق سيادتنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب