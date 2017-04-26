ويكيتربيون.. موقع منافس لويكيبيديا بمعلومات أكثر دقة

مؤسس موقع ويكيبيديا:

الموقع الجديد، واسمه ويكيتربيون، سيكون متاحًا للقراء بشكل مجاني ولن يقدم دعاية

صرّح مؤسس موقع ويكيبيديا الاكتروني جيمي ويلز بأنّ لديه الكثير من الخطط لموقع إخباري ممول من الجمهور يقدم قصصا لصحفيين ومتطوعين يعملون معا، في مبادرة يأمل أن تتصدى لانتشار الأخبار المزيفة.



جيمي ويلز

وتابع قائلًا: "إنّ الموقع الجديد، واسمه ويكيتربيون، سيكون متاحًا للقراء بشكل مجاني ولن يقدم دعاية، وسيعتمد في تمويله بدلا من ذلك على مؤيديه لكن سيكون من السهل التحقق من صحة المقالات حيث ستنشر المادة التي اعتمدت عليها المقالات بمثابة مصدر. فهل سينجح هذا الموقع بقدر النجاح الذي وصل إليه موقع ويكيبيديا الشهير؟