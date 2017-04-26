ليفربول مهتم بالتعاقد مع دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ

يعاني كوستا كثيراً في الحصول على فرصة للعب بشكل أساسي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الامر الذي قد يدفعه لمغادرة النادي

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ليفربول يطمح في التعاقد مع جناح بايرن ميونخ ومنتخب البرازيل دوجلاس كوستا في الميركاتو الصيفي المقبل.



دوجلاس كوستا رفقة فيدال من مباراة بايرن ميونخ

وقالت صحيفة بيلد أن المدرب يورجن كلوب المدير الفني للرديز من أشد المعجبين بالدولي البرازيلي ويريد تعزيز صفوف ناديه بضمه في فترة الانتقالات الصيفية. وأضافت الصحيفة الألمانية ذات المصداقية الكبيرة أن كلوب من أكبر المعجبين بكوستا حيث يعلم جيداً إمكانياته الفنية بسبب مشاهدته عن قرب عندما كان مدرباً لبوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن كوستا يعاني كثيراً في الحصول على فرصة للعب بشكل أساسي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الامر الذي قد يدفعه لمغادرة صفوف العملاق البافاري.