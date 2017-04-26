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أخبار شريط الاخبار محمد ابو جودة من النقب: حياتنا جحيم

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محمد ابو جودة من النقب: حياتنا جحيم


نشر: 2017-04-26 14:29:44 A A
بات المواطنون في القرى غير المعترف بها في النقب يعانون وبشكل يومي من انعدام ابسط الخدمات ومن سوء الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تضع أمامهم الكثير من العراقيل على كافة الأصعدة. السكان هناك يعانون من عدم توفير شوارع وأرصفة وأماكن عامّة للعب والترفيه، رغم التوجهات للجهات المسؤولة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تجلب أي نتيجة، وهذا ما يضطر الأطفال والفتيان للخروج للعب في وسط الشوارع، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.
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