أم شابة: طفلي الصغير يعشق الحلويات وقلبي لا يطاوعني أن امنعه

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الرسالة كالتالي:

مرحبا انا بحاجة لنصيحة من الأمهات أو من الخبراء بمجال رعاية وتربية الأطفال.. انا صبية عمري 26 سنة متجوزة وعندي ولد واحد عمرو سنتين، وابني كتير بحب الحلو والشوكولاطة كتير كتير، وانا بعرف انه هاي الاشياء مضرة بس بقدرش امنعو عنها، لأنه قلبي بطاوعنيش اشوفو زعلانة وببكي، ومش عارفة كيف احل المشكلة!!



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