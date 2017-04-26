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مجتمع قصة من الحياة أم شابة: طفلي الصغير يعشق الحلويات وقلبي لا يطاوعني أن امنعه

مجتمع

أم شابة: طفلي الصغير يعشق الحلويات
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أم شابة: طفلي الصغير يعشق الحلويات وقلبي لا يطاوعني أن امنعه

   

اليوم: ارتفاع على اسعار البنزين ليصل 6.21 شاقل للتر الواحد أفادت مصادر صحفية اسرائيلية أن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 ارتفع الليلة بـ6
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-05-01 08:08:25 A A

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا انا بحاجة لنصيحة من الأمهات أو من الخبراء بمجال رعاية وتربية الأطفال.. انا صبية عمري 26 سنة متجوزة وعندي ولد واحد عمرو سنتين، وابني كتير بحب الحلو والشوكولاطة كتير كتير، وانا بعرف انه هاي الاشياء مضرة بس بقدرش امنعو عنها، لأنه قلبي بطاوعنيش اشوفو زعلانة وببكي، ومش عارفة كيف احل المشكلة!!


صورة توضيحية
 
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