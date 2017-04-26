سيدة: ابنتي الوحيدة عنيدة ومتمردة ولا تطيق ان تسمع مني كلمة

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الرسالة كالتالي:

مرحبا للجميع انا بحاجة لنصيحة وتوجيه ومش عارفة كيف اتصرف فيا ريت الاقي جواب وحل لمشكلتي عندكم.. انا ست مطلقة وعندي بنت واحدة وايا بجيل المراهقة وبصراحة مش عارفة اتعامل معها ولا حتى احكي معها. انا بخاف على زعلها كثير وبديش تضيع من ايدي وبرفضلهاش طلب، بس هي متمردة ومتهورة وعنيدة ومش مستعدة تسمع كلمة مني ودايما تصيح وتقول انا ما بحبها، بس والله انا بدي مصلحتا ومش عارفة كيف ممكن الاقي طريقة للتواصل بينا...



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