اغلاق
اغلاق
مجتمع قصة من الحياة سيدة: ابنتي الوحيدة عنيدة ومتمردة ولا تطيق ان تسمع مني كلمة

مجتمع

[X]
سيدة: ابنتي الوحيدة عنيدة ومتمردة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سيدة: ابنتي الوحيدة عنيدة ومتمردة ولا تطيق ان تسمع مني كلمة

 

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-29 16:07:01 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من سيدة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا للجميع انا بحاجة لنصيحة وتوجيه ومش عارفة كيف اتصرف فيا ريت الاقي جواب وحل لمشكلتي عندكم.. انا ست مطلقة وعندي بنت واحدة وايا بجيل المراهقة وبصراحة مش عارفة اتعامل معها ولا حتى احكي معها. انا بخاف على زعلها كثير وبديش تضيع من ايدي وبرفضلهاش طلب، بس هي متمردة ومتهورة وعنيدة ومش مستعدة تسمع كلمة مني ودايما تصيح وتقول انا ما بحبها، بس والله انا بدي مصلحتا ومش عارفة كيف ممكن الاقي طريقة للتواصل بينا... 


صورة توضيحية

يطلب موقع "العرب" من زواره عدم التعقيب بصورة طائفية عنصرية وعدم الانجرار وراء معقبين عنصريين، وتسعى إدارة موقع "العرب" بتشديد الرقابه على التعقيبات وبحذف جميع التعقيبات التي تمس بأي طائفة. كما نلفت انتباهكم انه يمكنكم ارسال مشاكلكم على العنوان التالي: alarab@alarab.net  

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: تظاهرة رفع شعارات نصرة للأسرى | [228 قراءة]
2 جسور و الجميلة الحلقة 24 كاملة - مترجمة | [189 قراءة]
3 سخنين: وقفة احتجاجية تضامنًا مع الأسرى | [167 قراءة]
4 فوز الاخاء الناصرة على هبوعيل بيتح تكفا | [166 قراءة]
5 هبوعيل الطيرة يضمن بقاءه في الدرجة الاولى | [164 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 الشرطة: تفريق متظاهرين في مظاهرة في سلوان | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب