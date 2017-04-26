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سيارات اخبار السيارات تحذير من المسح الجاف لكشافات السيارة

سيارات

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تحذير من المسح الجاف لكشافات السيارة
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تحذير من المسح الجاف لكشافات السيارة

عن كيفية تنظيف زجاج الكشافات، أوضحت الهيئة أنه ينبغي إستخدام الكثير من الماء وقطعة قماش أو إسفنجة لتنظيف الأوساخ

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-27 07:42:29 A A

حذرت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة من المسح الجاف لكشافات السيارة (المصابيح الأمامية)، موضحة أن زجاج الكشافات في ال سيارات الحديثة يتم صنعه من اللدائن، كما أنه شديد الحساسية. لذا فإن المسح الجاف قد يتسبب في تأثير يشابه تأثير الصنفرة عليه.


صورة توضيحية

وعن كيفية تنظيف زجاج الكشافات، أوضحت الهيئة أنه ينبغي إستخدام الكثير من الماء وقطعة قماش أو إسفنجة لتنظيف الأوساخ، التي تتراكم على كشافات السيارة في فصل الشتاء، والتي تحد بشكل كبير من سطوع الشعاع الضوئي الصادر من الكشافات.

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