مصادر اسرائيلية: محاولة تنفيذ عملية قرب حوارة واطلاق النار على المشتبه

الجيش:

قوات جيش الدفاع أطلقت النار على المخرب

أفادت مصادر صحفية اسرائيلية اليوم الاربعاء أنه "كانت هناك محاولة تنفيذ عملية قرب حوارة في منطقة نابلس الا أن قوات الامن قامت باطلاق النار على المنفذ دون وقوع اصابات"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: "حاول بعد ظهر اليوم مخرب فلسطيني ارتكاب اعتداء طعن في ميدان اللواء الإقليمي قرب نابلس دون وقوع إصابات. قوات جيش الدفاع أطلقت النار على المخرب"، وفقا للبيان.