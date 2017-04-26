بايرن ميونخ يستعد لإنفاق 100 مليون يورو على نجم جديد الصيف القادم
كان تعاقد بايرن ميونخ مع الإسباني خافي مارتينيز أغلى صفقة في تاريخ النادي والتي تعدت 40 مليون يورو
ذكرت تقارير صحفية ألمانية بأن نادي بايرن ميونخ يسعى لإبرام أغلى صفقة في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
نجوم بايرن ميونخ
وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية فإن إدارة النادي البافاري تريد التعاقد مع نجم جديد للفريق ودفع 100 مليون يورو من أجله.
وأضافت المصدر ذاته أن هنالك أربع أسماء في قائمة النادي وهم الفرنسي أنطوان جريزمان والأرجنتيني باولو ديبالا والإيطالي ماركو فيراتي والفرنسي كيليان مبابي من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وباريسسان جيرمان وموناكو على التوالي.
وكان تعاقد بايرن ميونخ مع الإسباني خافي مارتينيز أغلى صفقة في تاريخ النادي والتي تعدت 40 مليون يورو.
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