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ثقافة جنسية الزوج والزوجة عزيزي: أشعر زوجتك بأن وجودك إلى جوارها هو أكثر ما تطلبه

ثقافة جنسية

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عزيزي: أشعر زوجتك بأن وجودك إلى جوارها مهم
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عزيزي: أشعر زوجتك بأن وجودك إلى جوارها هو أكثر ما تطلبه

أظهر للزوجة مدى اهتمامك بها وبطلباتها، اجعلها تلمس فيك رغبتك في البقاء معها لأنها هي عالمك كله.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-26 14:21:38 A A

مصطلح الرومانسية هو مصطلحٌ يدلُّ على حركة أدبية وفنية وفكرية، وتؤكد هذه الحركة بأن المصدر الحقيقي للتجارب الجمالية ينبع من قوة المشاعر والخيال والعواطف، اليك عزيزي الزوج أهم النصائح لكي تكون رومانسيا:

حاول أن تجلس مع زوجتك في البيت، أشعرها بأن وجودك إلى جوارها هو أكثر ما تطلبه في هذه الحياه، حاورها وناقشها، خذ برأيها في أمور حياتكم المشتركة.

أظهر للزوجة مدى اهتمامك بها وبطلباتها، اجعلها تلمس فيك رغبتك في البقاء معها لأنها هي عالمك كله.

الرومانسية ليست كلمات مُنمَّقة وذات لحنٍ جذَّاب، هي مجموعة من الأحاسيس التي يكون إيصالها بالطريقة الصحيحة للزوجة له أثرُ السحرِ عليها.

الكلمات ومهما كانت جميلة وشاعرية لا تكون ذات قيمة إن لم تقترن بالإحساس، فلا توجد امرأة في العالم ترغب في أن يقول لها زوجها بانه يُحِبُّها ولكن تصرُّفاته لا تدُلُّ على ذلك، المرأة كائنٌ عاطِفي، تحتاج أن تشعر بعواطف زوجها لا أن يقولها في جلسةٍ هادئة؛ ولا أن يكتبها على قصاصة ورقٍ برَّاقة. اجعل احساسك يصلها؛ فيَصِلُكَ قلبُها على طبقٍ من ذّهب

 

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